Расписание электричек в Новосибирске изменилось 24 октября

Фото: Сиб.фм

С 24 октября новосибирские электрички начали курсировать по новому расписанию.

Согласно сообщению пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, с 24 октября новосибирские электрички начали ходить по новому расписанию. Часть из них отменила рейсы в будни, другая — в выходные.

В Южном направлении отменена электричка № 6622 Искитим – Новосибирск, однако по будням электропоезда №6609/6610 и №6657/6658 будут курсировать по этому направлению.

На Западном направлении только по будням будут ходить электрички №6323 Новосибирск – Коченево и №6318 Коченево – Новосибирск, отменены электропоезда №6311/6316 Новосибирск – Коченево, а с 29 октября прекратит ходить поезд №6364 Коченево – Новосибирск.

На Жеребцовском направлении отменены электрички №6531 Новосибирск – Сокур через станцию «Инскуя», №6503/6504 Новосибирск – Сокур через Инскую – Новосибирск, а также №6505/6506 Новосибирск – Жеребцово.

На Кузбасском направлении электропоезда №6808 Тогучин – Новосибирск и №6809 Новосибирск – Тогучин будут курсировать только по выходным, с 24 октября прекратят ходить поезда №6803/6804 Новосибирск – Буготак, с 25 — №6805 Новосибирск – Тогучин, а с 29 числа — №6851/6874 Новосибирск – Буготак.

На Восточном направлении не будет курсировать электричка №6412/6411 Новосибирск – Мошково.

Ранее Сиб.фм сообщал, о временной отмене пригородных электричек, следующих по дачным маршрутам.