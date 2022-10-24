С 25 октября в Новосибирской области ожидаются морозы до -11 градусов

Фото: Елена Балуева / Сиб.фм

Синоптики предупреждают о похолодании до -11 градусов в Новосибирской области с 25 октября.

Согласно данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области с 25 октября ожидаются морозы до -11 градусов.

Ночью с 24 на 25 октября в городе температуры составят -2...-4 градуса, а днем +3...+5 градусов без осадков.

Ночью с 25 на 26 октября воздух остынет до 0...-6 градусов, местами -10...-11 градусов, днем ожидаются температуры +1...+7 градусов.

Ночью с 26 на 27 октября температуры составят +1...+6 градусов, а днем — +5...+10 градусов с осадками в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра достигнут 18 м/с.

В Новосибирске 26 и 27 октября днем будет +5...+7 градусов, ночью 0...-4 градусов. В четверг, возможно, пройдет небольшой дождь.