S7 выполнила первый прямой рейс из Новосибирска в Турцию

Фото: S7

Авиакомпания S7 выполнила первый прямой рейс по маршруту "Новосибирск – Анталья" 22 октября.

Первый прямой рейс из Новосибирска в Турцию выполнила компания S7 Airlines 22 октября, сообщила пресс-служба перевозчика.

Самолёты по маршруту "Новосибирск-Анталья" будут летать один раз в неделю по субботам.

С 1 ноября количество рейсов увеличится до двух в неделю: они будут выполняться по вторникам и пятницам.

«Удобное расписание позволит оптимально спланировать отпуск: в Турцию самолет вылетает утром, а обратно возвращается около 21:00», — говорится в сообщении.

Уже сейчас билеты на авиарейсы доступны новосибирцам.

Ранее Сиб.фм писал о том, что между Анадырем и Новосибирском запустили прямое авиасообщение.

Напомним, новосибирская авиакомпания планирует оформлять возврат средств мобилизованным гражданам, которые не могут выехать за границу.