Сбер и СО РАН будут разрабатывать программное обеспечение

Фото: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Новосибирское отделение банка и Сибирское отделение Российской академии наук заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает взаимодействие в сфере цифровых технологий, в том числе по вопросам развития совместных проектов по разработке наукоемкого программного обеспечения, исследований в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений, информационной безопасности и т.д.

Стороны займутся внедрением инновационных проектов в рамках цифровой трансформации, разработкой и тестированием решений в области облачных технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и многого другого.

По словам управляющего Новосибирским отделением банка Николая Шилова, Сбер накопил богатый опыт в области цифровой трансформации, и готов делиться своей экспертизой, а интеллектуальный потенциал СО РАН сложно переоценить. Впереди длительное и плодотворное сотрудничество, которое принесет пользу как для банка, так и для Сибирского отделения Российской академии наук.

«В последние пять лет СО РАН последовательно наращивает сотрудничество с индустриальными партнерами. Сбербанк занимает в их ряду особое положение – и как успешный создатель цифровых экосистем, и как оператор супервычислений, организатор big data. Убежден, что взаимодействие академической науки и индустрии информационных систем даст множественные эффекты синергии», – Валентин Пармон, председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик РАН.