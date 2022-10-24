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Сбербанк подвел итоги Демодня молодежных акселераторов в Новосибирске

Фото Сбербанк подвел итоги Демодня молодежных акселераторов в Новосибирске
Фото Сбербанк подвел итоги Демодня молодежных акселераторов в Новосибирске

Фото: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

21 октября в Новосибирске состоялся Демодень акселерационных программ по развитию предпринимательских талантов среди школьников, студентов, аспирантов и научных сотрудников. Победителями признаны команды из Омска и Кемерова.

Согласно решению жюри, победителем школьного акселератора SberZ в Сибири стала команда старшеклассников из Омска «Будь рядом!», предложившая проект по созданию экосистемы из нескольких видов устройств для отслеживания местоположения и здоровья человека с болезнью Альцгеймера. По задумке авторов, родственник больного при помощи приложения сможет следить за его местоположением и показателями здоровья.

Лучшими в студенческом акселераторе SberStudent стали представители команды ROBIUS IT (г. Кемерово). Проект команды связан с организацией онлайн-школы 3D-моделирования, в которой разрабатывается индивидуальный план обучения с помощью искусственного интеллекта.

Фото Сбербанк подвел итоги Демодня молодежных акселераторов в Новосибирске 2

С 2019 года банк проводит две уникальные образовательные программы, которые помогают молодым людям освоить навык предпринимательства. За все время работы в акселераторах уже приняли участие больше 80 тысяч человек. Участники знакомятся с новейшими технологиями и создают на их основе собственные проекты. Студенты и школьники могут получить знания и сразу на практике применить их в собственном стартап-проекте.

«В этом году мы получили колоссальный отклик от участников наших акселерационных программ – в отборочных этапах приняло участие более 6000 человек из Сибири, а трансляция нашего Демодня в VK набрала более 190 тысяч просмотров. Я благодарен каждому за стремление освоить навык предпринимательства, идеи для собственных стартапов и, конечно, невероятную энергию, с которой они стремятся воплотить в жизнь свои мечты. Мы уверены, что уже в обозримом будущем многие из этих ребят станут успешными предпринимателями, продвигающими вперед науку и технологии», – отметил Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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