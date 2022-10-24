СберСтрахование рассказал о самых частых страховых случаях с недвижимостью

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В СберСтраховании проанализировали обращения клиентов по программам «Защита дома» и «Ипотечное страхование недвижимости», которые защищают от нештатных ситуаций с жильём. Выяснилось, что 77% заявлений приходится на случаи, когда жильцов затапливают соседи. По этому поводу за 9 месяцев 2022 года в компанию обратилось 8 тыс. человек — на 14% больше, чем год назад.

Далее в списке — пожары (8% обращений), гражданская ответственность (8%), стихийные бедствия (3%), иные риски: противоправные действия третьих лиц, удары молнии и другие (4%).

По объёму выплат лидируют заливы (41%) и пожары (39%). Средняя выплата по заливам — 49 тыс. рублей, а по пожарам — 434 тыс. рублей, ведь в таком случае квартира или дом зачастую приходит в полную негодность. Самый «дорогой» залив за 9 месяцев обошёлся компании почти в миллион рублей. За пожар клиент максимально получил 8,1 млн рублей.

Клиенты СберСтрахования стали чаще обращаться за урегулированием по программам ипотечного и добровольного страхования квартир. Так за 9 месяцев 2022 года компания фиксирует рост количества заявлений на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом сумма выплат увеличилась на 29% и составила 956 млн. рублей.

«СберСтрахование предоставляет клиентам 2 программы по защите недвижимости: ипотечное и добровольное страхование. Ипотечный полис клиент может дополнить опциями, которые сделают его аналогичным страховке по добровольному страхованию жилья, например, можно включить риски гражданской ответственности. Количество страховых событий по данному риску выросло на 28% по сравнению с 2021 годом. Всего по гражданской ответственности было урегулировано 8% заявлений в 2022 году. Примечательно, что две трети (65%) случаев происходит именно по ипотечным программе, а 35% заявлений приходится на полисы по добровольному страхованию жилья», — отмечает Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка

«Десятая часть всех заявлений (10%) по программе защиты квартир в 2022 году была получена от жителей Сибири. При этом основная часть обращений — более 72% — связаны с ущербом из-за заливов. Больше всего заявлений в регионе поступило от жителей Кемеровской области (23%), Красноярского края (21%), Алтайского края (15%) и Новосибирской области (15%). Вне зависимости от места проживания мы рекомендуем приобрести страховку по программе «Защита дома». Полис обеспечит имущество клиента надёжной защитой: при наступлении страхового случая компания полностью возместит понесённый ущерб, что убережёт клиента от непредвиденных трат», — комментирует Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк

Программа «Защита дома» — надёжный способ защитить жильё: квартиру, апартаменты, частный дом или дачу. Причём сразу от всех самых распространённых рисков: залива, пожара, противоправных действий третьих лиц (краж и так далее), стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Чтобы оформить страховку, необязательно быть собственником квартиры. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных трат.

Полис можно купить в любом отделении СберБанка или дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

11 и 12 ноября клиенты СберСтрахования смогут защитить квартиры по программе «Защита дома» с выгодой 40%. Приобрести полис на специальных условиях можно будет в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Такие условия приурочены к акции Зелёный день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд.