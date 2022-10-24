Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть

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25 октября мы станем свидетелями особого астрономического явления, а именно солнечного затмения. В нашем материале рассказываем, где и во сколько смотреть, а также от каких действий лучше отказаться в этот период.

Когда состоится солнечное затмение?

В 2022 году в общей сложности должно состояться 4 затмения — два солнечных и два лунных. Они всегда идут парами с разницей во времени около двух недель, потому что по сути своей являются фазами лунного цикла.

Так, первая пара затмений состоялась весной 2022: 30 апреля — солнечное, 16 мая — лунное. Сейчас мы приближаемся ко второй паре затмений 2022 года — 25 октября ожидается частное солнечное затмение, а 8 ноября — полное лунное затмение. Период в две недели между солнечным и лунным затмениями называется «коридором затмений», он обладает повышенным уровнем судьбоносности. Именно в коридоре затмений чаще всего случаются какие-то глобальные и знаковые события, как на мировом уровне, так и в частных жизнях людей.

Сколько длится и где можно увидеть солнечное затмение?

Точный астрологический аспект затмения — соединение солнца и луны — состоится в 13:49 по московскому времени. Однако, затмение будет оказывать влияние на энергетику Земли гораздо больше времени, приблизительно с 23 по 27 октября. В эти дни также стоит использовать все те рекомендации, которые дают астрологи непосредственно на день затмения. Но, если вы планируете делать какие-то энергетические практики или совершать магические ритуалы, то для этого нужно использовать самый пик затмения — время с 13:00 до 15:00 по Москве.

На кого повлияет солнечное затмение?

Чтобы понять, на кого может повлиять данное затмение, нужно посмотреть, в каком знаке зодиака оно состоится. На этот раз затмение пройдет в знаке Скорпиона. А значит, в большей степени затмение может повлиять на жизнь Скорпионов, которые родились в начале знака – с 22 по 27 октября. Если у вас в эти даты день рождения, то вы – тот счастливчик, которого точно ждут эффекты затмения. Что же касается всех остальных людей, то каждый человек может ощутить на себе его влияние в сфере отношений. Потому как затмение в точном соединении с Венерой – планетой любви и брака.

Что можно делать в солнечное затмение?

Самое важное правило во время затмения — быть источником хороших мыслей и желаний, совершать добрые дела, бескорыстно помогать, делать пожертвования.

Нужно следить за своим состоянием, быть спокойным, давать поддержку близким. А, проявляя агрессию, ссорясь и споря, можно только навредить себе, программируя разрушение.

В дни затмений полезно чаще принимать душ, контактировать с водой. Особенно до и после самого затмения.

Рекомендовано соблюдать режим дня, высыпаться, найти время для духовных практик — молитвы, медитации, йоги.

Специалисты советуют почитать интересную книгу — художественную или духовную.

Что нельзя делать в период солнечного затмения?

Нельзя перегружать свой организм физически и эмоционально, давать ему возможность как можно чаще отдыхать.

Необходимо отказаться от любых интоксикаций организма, будь то курение, спиртное, энергетические напитки, вредной уличной еды. Отдавайте предпочтение нужно натуральным полезным продуктам.

Не стоит в это время начинать крупные проекты, заключать важные сделки и подписывать договоры.

По возможности нужно отказаться от проведения плановых операций, хирургического вмешательства и любых серьезных процедур.

Не стоит брать кредит, не давать и не просить денег в долг.

Лучше избегать скопления людей, не участвовать в массовых мероприятиях, быть особенно внимательными за рулем.

Лучше отложить дальние поездки и путешествия за 3 дня до и после затмения.

Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи рассказали, что важно сделать в коридор затмений. Напомним, как ретроградный Меркурий портит планы, а также стало известно, чем опасно роковое полнолуние.

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