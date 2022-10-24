Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть

Freepik, authors: spooh, kdshutterman, adventtr
25 октября мы станем свидетелями особого астрономического явления, а именно солнечного затмения. В нашем материале рассказываем, где и во сколько смотреть, а также от каких действий лучше отказаться в этот период.
Когда состоится солнечное затмение?
В 2022 году в общей сложности должно состояться 4 затмения — два солнечных и два лунных. Они всегда идут парами с разницей во времени около двух недель, потому что по сути своей являются фазами лунного цикла.
Так, первая пара затмений состоялась весной 2022: 30 апреля — солнечное, 16 мая — лунное. Сейчас мы приближаемся ко второй паре затмений 2022 года — 25 октября ожидается частное солнечное затмение, а 8 ноября — полное лунное затмение. Период в две недели между солнечным и лунным затмениями называется «коридором затмений», он обладает повышенным уровнем судьбоносности. Именно в коридоре затмений чаще всего случаются какие-то глобальные и знаковые события, как на мировом уровне, так и в частных жизнях людей.
Сколько длится и где можно увидеть солнечное затмение?
Точный астрологический аспект затмения — соединение солнца и луны — состоится в 13:49 по московскому времени. Однако, затмение будет оказывать влияние на энергетику Земли гораздо больше времени, приблизительно с 23 по 27 октября. В эти дни также стоит использовать все те рекомендации, которые дают астрологи непосредственно на день затмения. Но, если вы планируете делать какие-то энергетические практики или совершать магические ритуалы, то для этого нужно использовать самый пик затмения — время с 13:00 до 15:00 по Москве.
На кого повлияет солнечное затмение?
Чтобы понять, на кого может повлиять данное затмение, нужно посмотреть, в каком знаке зодиака оно состоится. На этот раз затмение пройдет в знаке Скорпиона. А значит, в большей степени затмение может повлиять на жизнь Скорпионов, которые родились в начале знака – с 22 по 27 октября. Если у вас в эти даты день рождения, то вы – тот счастливчик, которого точно ждут эффекты затмения. Что же касается всех остальных людей, то каждый человек может ощутить на себе его влияние в сфере отношений. Потому как затмение в точном соединении с Венерой – планетой любви и брака.
Что можно делать в солнечное затмение?
Что нельзя делать в период солнечного затмения?
Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи рассказали, что важно сделать в коридор затмений. Напомним, как ретроградный Меркурий портит планы, а также стало известно, чем опасно роковое полнолуние.
Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают