В Художественном музее откроется выставка новосибирского живописца Михаила Омбыш-Кузнецова

Фото предоставлено Новосибирским государственным художественным музеем

26 октября в 17.00 в Новосибирском художественном музее откроется выставка новосибирского живописца Михаила Омбыш-Кузнецова. Выставка посвящена 55-летию его творческой деятельности и 75-летию со дня рождения.

На выставке будут представлены живописные произведения разных лет из коллекций Новосибирского государственного художественного музея, Кемеровского музея изобразительных искусств и частных коллекций, отражающие различные этапы творчества автора.

Почти вся жизнь художника связана с Новосибирском, а его искусство – явление далеко не местного масштаба. За пятьдесят пять лет творческой деятельности Омбыш-Кузнецов создал сотни произведений живописи и графики, участвовал более чем в трехстах восьмидесяти выставках разного уровня в стране и за рубежом. Стилевой диапазон его произведений необычайно широк: от стиля, своеобразно интерпретирующего суровый стиль 60-годов до гиперреализма и абстрактных композиций. Произведения конца 70-х и 80-х сегодня звучат по-особому, наряду с высоким мастерством и неординарностью, приобретая дыхание ушедшего времени, историчность.

«Михаил Сергеевич – удивительный сибирский мастер, обладающий неповторимой творческой манерой. Мы с большой радостью представляем персональные выставки наших друзей – художников, а Михаила Сергеевича мы действительно считаем таковым. В 2018 году в Новосибирском художественном музее проходила выставка, посвященная 50-летию его творческой деятельности и 70-летию со дня рождения. И вот мы вновь открываем экспозицию потрясающих, очень ярких и узнаваемых работ Михаила Омбыш-Кузнецова. Выставка сподвгиает всех нас поразмышлять над окружающей действительностью, оставляет место для раздумий, личных открытий», – отметила директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.

Об авторе

Михаил Омбыш-Кузнецов родился в 1947 г. в Барабинске Новосибирской области. В 1965 г. окончил класс художников-оформителей 74-й политехнической школы в г. Новосибирске, в 1970 г. – архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева. Живописец, член Союза художников с 1973 г., академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации. В 2004-2014 гг. – заведующий кафедрой монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии.

Произведения находятся в общественных и частных собраниях России, а также Австралии, Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Израиля, Италии, Канады, Франции и Японии.

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