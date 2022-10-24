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В Новосибирске хирурги прооперировали 9-летнего мальчика с переломами позвоночника

Фото В Новосибирске хирурги прооперировали 9-летнего мальчика с переломами позвоночника
Фото В Новосибирске хирурги прооперировали 9-летнего мальчика с переломами позвоночника

Фото: группа «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна»

Хирурги Новосибирского НИИТО провели сложную операцию 9-летнему мальчику из Абакана, получившему переломы позвоночника из-за упавшего забора.

По информации Новосибирского НИИТО имени Цивьяна, хирургами успешно прооперирован 9-летний Дмитрий Кириллов из Абакана, получивший травмы позвоночника, когда на него упали тяжелые металлические ворота.

Семья мальчика живет в микрорайоне, расположенном вплотную к частному сектору, во время прогулки в тёплый день 11 сентября Дима вместе с друзьями играли недалеко от недавно сгоревшего дома. Мальчики зашли на территорию, и один из них отвязал металлические ворота, закрепленные проволокой. Ворота рухнули на Диму, и он, не успев отбежать, упал под них. Мальчик не смог встать из-за боли, врачи в местной больнице предположили, что он и вовсе больше не сможет ходить.

Позже, врачи абаканской больницы проконсультировались с хирургами травматолого-ортопедического отделения №1 Новосибирского НИИТО имени Цивьяна по поводу диагноза пациента.

Коллегиально врачи приняли решение направить ребёнка в Центр хирургии позвоночника Минздрава России Новосибирского НИИТО, специализирующийся в том числе на операциях при позвоночно-спинномозговой травме — детям и взрослым пациентам.

В Новосибирске мальчику провели стабилизирующую операцию, которая заключается во временной внутренней фиксации повреждённых позвоночных сегментов в функционально выгодном положении. Таким образом созданы условия, благоприятные для сращения. Через 4 месяца врачи ожидают от пациента актуальных снимков, а через год после операции конструкцию. удалят Ожидается, что в будущем последствия травмы будут минимальны для организма.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Алексей Ластевский объясняет, что в большинстве случаев переломы позвоночника у детей довольно редко требуют хирургии — как правило, маленьких пациентов лечат консервативно. Но, когда детям требуется высокотехнологичная помощь такого плана, их направляют в специализированные центры — в частности, ННИИТО, которые курирует регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

В пятницу, 21 октября, мальчика с мамой выписали — он пообещал, что впредь будет более аккуратным.

Ранее хирурги НИИТО рассказали о спасении девочки с «отрывом головы» в программе Малышевой.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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НИИТО
травма
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