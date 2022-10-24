В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области в сентябре-октябре 2022 года появилось шесть вакансий специалистов по мобилизационной работе.

Спрос на специалистов по мобилизационной работе вырос в России в сентябре-октябре 2022 года. Только в Новосибирске появилось шесть вакансий на эти должности. Средняя зарплата составляет 31 тыс. рублей, сообщает сервис hh.ru.

Речь идет о специалистах военно-учетного стола, начальниках службы гражданской обороны и мобилизационной работы, специалистах по мобилизационной подготовке, специалистах по мобилизационной готовности и других.

Как отмечается в описании к вакансиям, от кандидатов требуется большой опыт работы — от года до трех лет в аналогичной должности (45% вакансий). Более 40% работодателей ищут в коллектив сотрудников с опытом от трех до шести лет.

Специалист по мобилизационной работе должен вести воинский учёт в компании, сверять данные о сотрудниках с военными комиссариатами, оповещать работников-мужчин о поступивших повестках.

Как отметили в пресс-службе hh.ru, средняя зарплата по России на такую должность составляет около 47 тысяч рублей, тогда как в Новосибирске сотрудникам этой сферы готовы платить чуть более 30 тысяч рублей.

"Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определённые мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учёт граждан по месту их работы или учёбы", прокомментировала возросший спрос на специалистов по мобилизационной работе главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Как ранее писал Сиб.фм, в октябре на входе в военкомат Калининского и Дзержинского районов Новосибирска появилось объявление, что учреждение ищет помощника начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов), а также по воинскому учёту.