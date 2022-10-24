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общество

В Новосибирске набрали больше половины бойцов для батальона «Вега»

Фото В Новосибирске набрали больше половины бойцов для батальона «Вега»
Фото В Новосибирске набрали больше половины бойцов для батальона «Вега»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В батальон «Вега» набрали более 200 жителей Новосибирской области.

Первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов 21 сентября начал набирать элитный добровольческий батальон «Вега». Спустя месяц, 24 октября, он собрал более половины от желаемого состава. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

По словам Андрея Панферова, он набрал более 200 добровольцев из 400 необходимых для формирования батальона, но во время боевого слаживания ожидает отсеивания уже набранных добровольцев.

«Желающих выполнить свой солдатский долг очень много. Сейчас в основном это жители города и Новосибирского района от 25 до 54 лет. Есть более возрастные люди, но мы их, к сожалению, отсеиваем», — рассказал вице-спикер.

Набор будет вестись еще 2 недели. Ранее Панферов заявлял, что возрастных рамок при оборе в батальон нет, а набрать полный состав он планировал к концу октября — спустя месяц скорректировались и временные рамки, и параметры набора.

Чтобы попасть в батальон, необходимо иметь востребованную воинскую специальность, «достойную биографию и устоявшиеся жизненные принципы».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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