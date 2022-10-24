Вдохновение от природы: история и люди Кочковского района

Фото: Евгения Гловацкая и Артем Перевалов

Творческая команда экспедиции «НОВО-СИБИРСКИЕ ОТКРЫТИЯ-85», посвященной 85-летию Новосибирской области, продолжает делиться впечатлениями от поездок по региону. Журавлиный клин в небе, вольготно разгуливающие косули и, конечно, удивительные люди, берущие вдохновение от природы и умеющие жить в гармонии с ней – то, что открыл для нас один из самых небольших и малонаселенных районов области – Кочковский.

Итак, наша съемочная группа, исколесившая уже больше половины региона, подключив роутер партнера проекта — федерального мобильного оператора Yota, вновь выстраивает маршрут на юго-запад – в сторону Кочковского района.

Кстати, мобильный оператор Yota запустил предложение «Оптимальная скорость» для «Готового тарифа», которое даёт возможность клиентам самим выбирать скорость своего мобильного интернета. При подключении «Готового тарифа» на «Оптимальной скорости» пользователи получат скидку 30%. Таким образом, стоимость тарифа составит 399 рублей вместо 570 рублей. Также «Оптимальную скорость» можно подключить в конструкторе тарифов. Скидка на пакет связи при этом составит 15%.

Итак, вперед, к новым открытиям.

Справка

Кочковский район образован 12 сентября 1924 года на базе Решетовской, Кочковской и Жуланской волостей. В связи с реорганизацией в 1963 году был присоединен к Доволенскому району, а в 1965 году — восстановлен.

Кочковский является одним из наименьших районов Новосибирской области по населению и по территории.

Площадь — 2517,7 км².

В районе 19 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских поселений. Численность населения — 13828 человек.

Административный центр района — село Кочки (3789 человек) расположено в 175 ки юго-западнее Новосибирска (по автодороге 205 км).

Расстояние от районного центра до ближайшей железнодорожной станции Каргат 100 км.

В районе протекает река Карасук, имеются два озера: Ермак и Комарье.

По территории района проходит автодорога Новосибирск-Павлодар.

Все сельские поселения соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием.

Протяженность автомобильных дорог — 268 км, из них с твердым покрытием — 194 км.

Кстати, в этом году партнер нашего проекта – АО «Новосибирскавтодор» — отремонтировал на территории Кочковского района 10 километров проблемной трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар», устранив выбоины, трещины и колейность, на которые долгое время жаловались водители. Так что, теперь добраться до районного центра можно без риска для здоровья автомобиля.

За окнами мелькают привычные скромные степные пейзажи – равнины, разбавленные березово-осиновыми колками, сжатые поля – и лишь местами желтеющая листва дает понять, что короткое сибирское лето, увы, близится к концу.

Немного истории

Заселение территории Кочковского района, как и некоторых других в Новосибирской области, происходило еще с доисторических времен, когда здесь паслись стада бизонов и мамонтов, чьи кости сегодня хранятся в местном краеведческом музее.

Позже контроль над степями Южной Сибири установили тюркские племена. До русского покорения Сибири края долина Карасука входила в Сибирское ханство, упразднённое в 1598 году после войн с Московским царством.

Когда в Сибири появились первопроходцы из европейской части России, в – 1703 — 1720 годах они стали организовывать остроги – защитные укрепления. Так появились Умревинский, Бердский остроги, Каргатский форпост, Убинский и другие. И потом, когда сделали укрепленную Колывано-Кузнецкую линию, обезопасили район Алтая, и он постепенно начал заселяться людьми. Известрный промышленник Демидов строил здесь свои заводы, завозил крестьян для работы.

И первыми жителями Кочковского района были не переселенцы из западных областей России, а мастеровые, переселившиеся с демидовскох Колывано-Воскресенских заводов.

Село Кочки было образовано в 1780 или 1782 году. По легенде, первыми поселенцами села были мещанка вдова Проскурякова и семеро её взрослых сыновей. Они поселились между правым берегом реки и озером (лягой). Место это в народе прозвали «кормовищем у кочковатой ляги». Место было удачное: через него проходила дорога от обской Колывани на демидовские заводы, где плавили серебро. Проскуряковы построили дом, где встречали обозы, движущиеся на колыванские заводы и в обратном направлении. А через год приехал сюда Ефим Плотников, переселенный по приказу Кабинета.

Когда однажды река Карасук затопила поселение, жители перебрались на новое место — на правом берегу в пяти верстах выше по течению. Так и появились Кочки – первое поселение в Кочковском районе.

Потом, примерно в 1783 году были образованы Решеты, в 1786 году – Жуланка, в 1809 году – Букреево Плесо, в то время это были еще деревни. Это старые населенные пункты, с которых пошло заселение Кочковского района. Это был первый этап заселения района. Второй активный этап стал результатом столыпинской реформы.

В Новосибирской области не много населенных пунктов, которые отмечены вниманием серьезных ученых в XIX веке. А вот Кочкам повезло. В 1840-х годах через село проезжал естествоиспытатель, будущий академик Александр Миддендорф, который по поручению Петербургской академии наук совершал большую научную экспедицию.

Он беседовал с крестьянами села, и в его отчёте «Путешествие на Север и Восток Сибири» есть любопытное и весьма примечательное упоминание о Кочках: «Я встретил только одно селение, уединённо лежащее на краю восточно-берёзовой степи при реке Карасук, — деревню Кочки, которая по избытку господствовавшего в ней довольства своей судьбою представляла единственное в своём роде явление. Поэтому считаю своим долгом на весь мир воздать хвалу этому счастливейшему на свете местечку, которое мне удалось встретить в течение всех моих дальних странствий».

Удивительно, но район, не обладающий богатством и разнообразием полезных ископаемых, из которых можно назвать, пожалуй, лишь строительные глины, удаленный от торговых путей, всегда отличался достатком и благополучием жителей.

В краеведческом музее хранится целая коллекция вещей, принадлежавших мещанке Анне Русиновой — необычное зеркало XVIII века, приобретенное в Риге, изящные резиновые калоши и шляпки на все времена года, зонтики – кочковская модница могла себе позволить многое из того, что было недоступно другим селянам, поэтому, как рассказали в музее, кочковцы ее недолюбливали.

Любители истории найдут в музее и другие уникальные экспонаты – например, здесь в рабочем состоянии сохранился предшественник патефонов, граммофонов и проигрывателей — музыкальный ящик «Стела», произведенный в Швейцарии в1886 году, с металлическими пластинками к нему. А еще – кольчуга XVII века, кофемолка 1812 года и многое другое: в небольшом музее собрано более 7000 экспонатов.

Отдельная страница посвящена героизму жителей района в Великой Отечественной войне. Примечательно, что один из самых маленьких районов области дал Родине целых 8 Героев Советского Союза.

Да и сейчас кочковцам есть чем гордиться. На месте запущенного пустыря в 2016 году построили хоккейную коробку. Сейчас строится мини –стадион на 300 зрительских мест, оборудованный беговыми дорожками и площадкой для минифутбола. Кстати, на стройплощадке мы заметили знакомые мешки с цементом АО «Искитимцемент». Как пояснили в районной администрации, выбор в пользу продукции данного предприятия сделали, в первую очередь из оптимального соотношения цена-качества и репутации надежного производителя, уделяющего особое внимание качеству выпускаемого цемента.

А еще в этом году в три малых села будет проведен высокоскоростной интернет. Кстати, интернет в кочковском районе готовы обеспечивать уже два провайдера.

Джутовые барышни, необычная филигрань и Новосибирск, о котором мы не знали

Полюбовавшись еще одной местной достопримечательностью – зданием храма в честь Рождества Христова, отправляемся в библиотеку, расположенную по соседству, чтобы вооружить жителей Кочек актуальной информацией о возможностях приложения Платосфера и опасности приобретения поддельных стройматериалов.

И здесь нас ждал приятный сюрприз. Во-первых, мы попали на краеведческую лекцию, посвященную истории Новосибирска. Символично: мы рассказываем новосибирцам об истории и достопримечательностях районов, а селяне поделились с нами знаниями о Новосибирске. На мероприятии было озвучено немало любопытных фактов: например, о том, что в Новосибирске есть три уникальные улицы. Улица Сибстройпути интересна тем, что является самой короткой в России: на ней всего три дома, а ее длина всего 40 метров. Красный проспект в Новосибирске — самая длинная прямая улица в мире — почти 7 километров.

А улица Планировочная вообще удивительна: она одновременно и параллельна, и перпендикулярна сама себе. И таким образом, она образует перекресток сама с собой.

А, во-вторых, мы смогли увидеть филигранные в прямом смысле поделки местной мастерицы – Татьяны Лыковой. В прямом смысле филигранные, потому что Татьяна Лыкова работает в технике «джутовая филигрань», создавая ажурные вазы, домики и другие предметы из обычного джута – нити из натурального волокна, которая чаще всего используется в хозяйствпенных целях.

А в волшебных руках мастерицы эта нить превращается в настоящие шедевры. «Главное здесь – фантазия, рассказывает Татьяна Николаевна и вспоминает, как пришла к этому искусству. — Несколько лет назад я начала увлекаться бисероплетением. И однажды мне нужно было посмотреть в интернете, как сделать какую-то деталь. А в поисковой системе, среди прочего, выскочил джут. Я люблю пробовать что-то новое, попробовала, увлеклась».

Филигрань выбрала, говорит мастерица, потому что хочется делать что-то красивое, изящное, чтобы радовало глаз.

В последнее время Татьяна Николаевна увлеклась барышнями. Нарядные, в платьях, украшенных бисером, жемчужинами и бусами, они напоминают дымковских барынь, от них невозможно оторвать взгляд.

Предупрежден – значит вооружен

Мы же, в свою очередь, поделились с жителями Кочек незабываемыми впечатлениями от экскурсии на один из крупнейших цементных заводов — АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем»), который является генеральным партнером нашего проекта. Рассказали о том, что производство поражает своим масштабом – огромная территория предприятия, цеха, оснащенные самым современным оборудованием. Внимательнейшее отношение к мелочам – на каждом этапе качество продукции строго отслеживает лаборатория, поэтому отклонение от стандартов – а на заводе выпускается семь видов общестроительных цементов и три вида цемента для транспортного строительства – абсолютно исключено.

Между тем, в последнее время специалисты предприятия отмечают, что на строительном рынке часто встречается фальсификат, упаковки которого так похожи по дизайну на упаковки искитимского завода, что их иногда путают даже строители, не говоря уже об обычных покупателях, занимающихся строительством или ремонтом дома.

А ведь некачественный цемент — очень опасен. Часто поддельный строительный материал, который представляет собой качественный цемент разбавленный разными добавками, дает трещины, а иногда приводит к разрушению зданий, построенных с его использованием.

Наша съемочная группа в одном из районов столкнулась с фальсификатом на стройплощадке социального объекта, при этом строители сами были удивлены, услышав от нас, что продукция поддельная. Они были уверены, что приобрели для строительства качественный цемент известного производителя.

Поэтому специалисты АО «Искитимцемент» призывают при покупке цемента обращать на упаковку пристальное внимание. Поскольку, как бы ни старались недобросовестные производители запутать покупателя, скрыть от внимательного глаза отсутствие необходимой информации сложно. Важно знать: на оригинальной упаковке должны быть указаны реквизиты и логотип (торговая марка) завода-изготовителя, а также ГОСТы, рекомендации по применению, знак соответствия обязательной сертификации; номер сертификата соответствия, подлинность которого можно проверить на сайте Росаккредитации.

Если есть возможность, желательно взвесить упаковку, поскольку фальсификат часто грешит недовесами. При этом, масса упаковки меньше заявленной может быть как в фасовке 50 кг., так и в мешках по 1 и 3 кг..

И, конечно, мы напомнили, что приобретать цемент стоит только в фирменных магазинах или у проверенных продавцов. Завершили рассказ о предприятии и цементе мы традиционной викториной, по результатам которой самые внимательные слушатели получили фирменные сувениры от АО «Искитимцемент».

Ну, а лотерея от другого партнера проекта — Новосибирскэнергосбыта, с розыгрышем энергосберегающих лампочек, как всегда, прошла с юмором и веселыми репликами из зала.

Как и у жителей других районов, у кочковцев приложение «Платосфера» для оплаты услуг ЖКХ тоже пользуется популярностью.

И именно возможность оплаты до пяти адресов и функционал чата, в котором можно получить ответы не только на вопросы, связанные с работой приложения, но и разъяснения по начислениям за электроэнергию, пользователи назвали самыми полезными свойствами сервиса.

Завершив мероприятие, отправляемся на встречу с еще одним известным мастером, работы которого известны не только в Новосибирской области, но и за ее пределами.

Выходя из библиотеки, замечаем летящий над селом журавлиный клин, уносящий за собой это яркое, полное впечатлений лето.

«Ты в душу лесную поверь»

«Нет чуда заветнее леса,

Нет сказки, волшебней его,

Где высохший камень белесый

Ждет вечно резца своего», — так пишет о своем искусстве мастер по корнепластике Владимир Талашкин. Он создает свои удивительные картины, панно, вазы, птиц и многое другое из березового, осинового, тополевого, кленового капа – сгустка почек. «Материал сам подсказывает идею, смотришь на корень и уже понимаешь, что из него может получиться», — рассказывает Владимир Николаевич.

Стаж его работы с деревом уже 50 лет, у него несколько тысяч работ, среди которых нет даже двух похожих. Его персональные выставки проходили в Новосибирске, у него 3 золотых медали проходившего в Новосибирске фестиваля художественных ремесел «Артания».

А, между тем, своему искусству Владимир Николаевич по большей части выучился самостоятельно. Закончил один курс Московского заочного народного университета им. Крупской, учиться дальше не было возможности, работал художником-оформителем.

Но дерево, его возможности привлекали мастера с детства, которое прошло в деревне, среди лесов и многочисленной деревянной домашней утвари. «Вся эта, образно говоря, деревянная аура и стала в какой-то степени первопричиной пристрастия моего к «деревянному творчеству», напишет впоследствии мастер.

«Я помню, вырубил топором и тупыми ножами из березовой чурки веретено для мамы. А мы жили тогда настолько бедно, что у меня не было 5 копеек, чтобы сходить в кино, которое я очень любил. И когда я сделал это веретешко, пришла соседка и сказала маме: «Пусть Вовка сделает мне тоже веретено, я у него куплю». Я очень старался. Шлифовать было нечем, поэтому бил стекло, как меня брат учил, и осколками шлифовал. Так я пока это веретено шлифовал, у меня целая гора стекла образовалась. И я вручную сделал еще на веретене полоски для красоты. Помню, когда это веретено отдал, такой счастливый был. И соседка дала мне не то 10, не то 15 копеек. На три кино я заработал», — с улыбкой вспоминает свой первый опыт мастер.

Владимир Николаевич показывает одну из любимых работ – картину, составленную из двух каповых пластинок, которую назвал «Вселенная». «Мне нравится гармоничный переход древесного рисунка с одной пластины на другую, напоминающий очертания вселенной», — объясняет мастер.

В корнепластике ценится, когда ничего не приклеено. Вот эта птица мне очень нравится, но у нее много приклеенных частей: хвост, хохолок, — продолжает он.

Владимир Николаевич изучает специальную литературу, работы известных мастеров-скульпторов, говорит, что этот опыт вызывает желание совершенствоваться в своем искусстве.

«Мне часто говорят, что моей рукой кто-то ведет», — рассказывает Владимир Талашкин, показывая очередную работу. — Если бы я ножовку еще на 5 -10 градусов в сторону увел, то такого рисунка могло не быть». Наверное, это справедливо, ведь угадать, в каком месте корня дерева окажется идеальный рисунок, можно только интуитивно, силой таланта.

В гармонии с природой

Попрощавшись с мастером, двигаемся от Кочек в сторону Новосибирска. Примерно в 15 км от райцентра прямо у федеральной трассы начинается территория федерального заказника «Маяк». Однако мы едем не к началу этой природоохранной территории, а сразу в самое сердце заказника – поселок Республиканский, надеясь, несмотря на то, что до сумерек еще далеко, встретить здесь хоть какую-то живность, которая, как известно, выходит из своих укромных мест только после заката солнца.

Территория заказника – чуть более 23 тыс га. Это примерно 9% от всей территории Кочковского района.

Официально заказник «Маяк» был образован в существующих ныне границах с 2001 года. Но вообще особо охраняемая территория заказника на территории Кочковского района существует с 1982 года. Так что, в декабре этого года будет 40 лет, как заказник фактически существует на территории района.

Северная граница заказника проходит по автодороге Новосибирск-Павлодар, восточная – по административной границе Кочковского и Ордынского районов, южная – по границе Кочковского района и Алтайскоого края, а западная – по старой дороге из села Жуланка в поселок Республикансукий.

Заказник является зоологическим, то есть, в первую очередь, нацелен на сохранение разнообразия животного мира.

Как рассказал государственный инспектор отдела охраны животного мира министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николай Тихоненко, животные здесь живут, не боясь человека. Здесь нет хищников. Самая большая популяция здесь — косули, их здесь более 1000, а иногда их количество доходит до полутора тысяч.

Кроме косуль, здесь водятся лисы, корсаки, барсуки, куницы, горностаи, норка, бобры – все те виды животных, которые присущи кулундинской зоне юго-запада Новосибирской области.

Кстати, бобры еще в недалеком прошлом были нетипичными жителями рек нашего региона. Но, видимо, здешние условия им пришлись по душе, и они расселились и по реке Карасук, и по реке Туруша, расплодились в большом количестве и прекрасно себя чувствуют.

Из редких животных на Жуланском лимане встречается орлан белохвост. Он отлично приспособился к человеку: когда на лимане ловят рыбу, и вытаскивают ее на берег, он сидит, подкарауливая, чтобы и ему что-то перепало из этого улова.

«Животные хоть и дикие, — говорит Николай Тихоненко, но они прекрасно понимают, где есть места, в которых их не трогают, подкармливают, где им дают спокойно жить. И поэтому плотность населения любых видов животных в разы выше в заказнике, чем на остальной территории района».

По его словам, даже если животные в поисках пищи выходят за территорию заказника, и что-то их там напугает, они всегда прекрасно знают, куда надо возвращаться и стремятся в заказник, потому что здесь их никто не тронет.

Не успел наш гид договорить, как неподалеку показались две косули, которые паслись на поле невдалеке от леса. Обрадовавшись такой удаче и понимая, что близко подойти к животным не удастся, не спугнув их, решаем снять их с помощью квадрокоптера. С улыбкой наблюдаем, как удивленные животные несколько секунд пытаются сообразить, откуда исходит жужжание, и стоит ли ожидать подвоха от непонятного существа, парящего в воздухе.

Покинув заказник, заезжаем в Жуланку, чтобы посмотреть, как убирают урожай на полях АО Жуланка – одного из ведущих сельхозпредприятий района.

Хозяйство, занимающее площадь 15 тыс га, работает в Кочковском районе и двух районах Алтайского края.

Основная база — складские помещения, ремонтно-транспортные мастерские, гаражи — находится в Жуланке. Выращивают пшеницу, ячмень, овёс, горох продовольственных сортов, которые поступают для переработки на ближайшие элеваторы Новосибирской области и Алтайского края. А также рапс, который в основном идёт на экспорт через Краснозёрский район.

Директор хозяйства Олег Мазалов разрешает нам проехаться в кабине комбайна, чтобы лично испытать ощущения, которые испытывают хлеборобы. Впечатления и вправду сказать незабываемые.

Однако, нам пора прощаться и с Кочковским районом, ведь уже завтра нас ждут новые встречи. До свидания, такой небольшой, но такой талантливый Кочковский район!

Кочковский район

Что посмотреть

Кочковский краеведческий музей

Храм Рождества Христова

Озёра Ермак и Комарье

Биологический заказник «Маяк»

Партнеры экспедиции: