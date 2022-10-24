Задержана глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова

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Правоохранители задержали главу администрации Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову и ее супруга.

РБК Новосибирск сообщил о задержании главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга, которое может быть связано с фиктивным устройством мужа функционера в муниципальные предприятия района.

Некрасова родилась в Черепаново в 1980 году, а в 2002-м была назначена на должность экономиста Черепановской ЦРБ. В 2003 году женщина окончила Сибирский институт потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2009-м — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Юриспруденция» и является действительным муниципальным советником 1 класса.

С ноября 2007 года по август 2011-го Некрасова работала замглавы администрации поселка Линево по местным налогам и финансам. В августе 2011 года функционер заняла должность заместителя главы Сузунского района, а в ноябре 2017-го возглавила администрацию.

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