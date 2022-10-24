Жители Новосибирска начали покупать тыквы к Хэллоуину

Фото: Анна Туева

В Новосибирске начали покупать тыквы, чтобы сделать из них фонарь на Хэллоуин.

31 ноября наступит Хэллоуин — канун Для всех святых, наиболее распространенный в западной Европе и Америке. Культурные традиции этого праздника дошли и до России. Так, в Новосибирске жители заранее покупают к празднику тыквы, чтобы сделать из них полые фонари с жуткой гримасой — так называемый светильник Джека.

На сайте Avito продавцы предлагают жителям города купить тыквы. Некоторые из них делают специальную пометку, что тыквы «на Хэллоуин», а один продавец продает уже готовые фонари Джека.

Средняя цена за килограмм тыквы — 50 рублей (от 40 до 60). Многие продавцы готовы доставить товар на дом.

По словам продавцов, больше всего покупатели ориентируются на вес и размер тыквы.

Хэллоуин — канун Дня всех святых, традиционно считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться в мир живых. Традиционно в этот день в Западной Европе и Америке дети выпрашивают лакомства, в домах и придомовых участках устанавливаются пугающие экспозиции, а также устраиваются костюмированные вечеринки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что накануне Хэллоуина цены на тыкву у уличных торговцев выросли сразу на 25%.