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25 октября жители Новосибирска перед закатом увидят солнечное затмение

Фото 25 октября жители Новосибирска перед закатом увидят солнечное затмение
Фото 25 октября жители Новосибирска перед закатом увидят солнечное затмение

Фото: pixabay.com

Солнечное затмение 25 октября будет транслировать новосибирский планетарий.

Во вторник, 25 октября, перед закатом жители Новосибирска смогут увидеть солнечное затмение. Также его будет транслировать Большой новосибирский планетарий.

Для Новосибирска затмение начнется в 17:08 и продлится до заката, который ожидается в 18:05 (по данным Яндекс.Погоды). В более западных регионах его смогут наблюдать 4 часа 4 минуты.

Это затмение будет частным, то есть Луна перекроет только 70% Солнца. Закатное солнце будет выглядеть как золотой полумесяц.

Чтобы наблюдать затмение без вреда для здоровья, необходимо использовать сильные светофильтры, тёмную фотоплёнку или сварочное стекло. Как сообщают любители наблюдательной астрономии, наиболее подходящее место для наблюдения на территории Новосибирска — Бердский залив.

Также прямую трансляцию затмения покажет Большой новосибирский планетарий.

Через 2 недели после этого солнечного затмения наступит лунное затмение 8 ноября. Оно продлится примерно с 15:00 до 21:00. Максимальная фаза ожидается около 14:00.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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