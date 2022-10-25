Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество
На правах рекламы реклама

Быстрый интернет «Ростелекома» для бизнеса Сибири по специальным ценам

Фото Быстрый интернет «Ростелекома» для бизнеса Сибири по специальным ценам
Фото Быстрый интернет «Ростелекома» для бизнеса Сибири по специальным ценам

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» в Сибири предлагает малым и средним предприятиям интернет на выгодных условиях. При подключении до конца года выход в Сеть со скоростью до 100 Мбит/с обойдется предпринимателям в 2 500 рублей в месяц на весь срок действия договора. Предложение действует для новых абонентов компании.

«С интернетом “Ростелекома” бизнесу становится гораздо проще. В частности, появляется возможность быстро передавать большой объем информации и одновременно без сбоев работать с облачными сервисами и базами данных. Это в том числе актуально для онлайн-магазинов, служб доставки и других компаний в сфере обслуживания, где особенно ценится скорость ответа и четкий прием заказов», — уточнил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Интернет для бизнес-клиентов предоставляется по стандартам SLA (Service Level Agreement, соглашение об уровне сервиса), провайдер гарантирует стабильное качество предоставляемых услуг, защиту от перегрузок и DDoS‑атак. В стоимость подключения входит выезд инсталлятора, организация оптоволоконной абонентской линии до 100 метров внутри помещения и настройка оборудования. В случае необходимости изменения скоростных параметров канала специалисты помогут подобрать оптимальный тарифный план, исходя из требований клиента и технической возможности.

Узнать подробнее о сервисе и подать онлайн-заявку на подключение услуги можно на сайте «Ростелекома».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

Ростелеком
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

77906
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
33823
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
26430
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19631
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
14634
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
14617
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
14044
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии