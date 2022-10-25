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политика

Что такое «грязная бомба»: в Минобороны раскрыли правду об опасном ядерном оружии

Фото Что такое «грязная бомба»: в Минобороны раскрыли правду об опасном ядерном оружии
Фото Что такое «грязная бомба»: в Минобороны раскрыли правду об опасном ядерном оружии

Фото: pixabay.com

Как это не страшно, но разговоры о современном ядерном оружии и последствиях его применения уже идут.

Инициаторы по ту сторону баррикад

Отметим, что такие разговоры и намерения применения ядерного оружия инициирует и демонстрирует сторона, противостоящая нашей стране. Речь идёт о «грязной бомбе», которую Украина планировала применить против Вооружённых сил России.

Минобороны разъясняет

Чтобы россияне понимали, обладали информацией и могли противостоять ядерному удару Минобороны РФ в своём Telegram-канале подробно разъяснило, что из себя представляет данный вид оружия массового поражения.

Контейнер с изотопами

«Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества: «При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», — говорится в сообщении.

Почему грязная?

Термин «грязная» буквально прилип к данному виду оружия из-за того, что в его основе не чистый уран, а отходы его производства – оксид урана. Обычно он содержится отработанных тепловыделяющих элементах, которые находятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и в бассейнах выдержки атомных электростанций. Залежи оксида урана есть и в хранилищах отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС.

Планы киевского режима

По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе с последующим обвинением РФ в применении тактического ядерного оружия, рассказали в Минобороны.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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