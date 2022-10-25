Эмоциональный шторм: чем опасно солнечное затмение 25 октября 2022 году

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Солнечное затмение 25 октября 2022 года уже называют «Чёрным Солнцем». Для этого есть масса причин: в масштабах планеты — глобальные политические и социальные перемены, для людей — психологическое давление и излишняя эмоциональность.

Судьбоносный период

Нынешнее частичное затмение, когда луна и солнце окажутся на одной оси, открывает коридор затмений. Он продлится до 8 ноября 2022 года и, по мнению астрологов, станет переломным, сложным периодом в жизни планеты. Кроме того, большое скопление планет вокруг Солнца сулит обществу значимые и судьбоносные события.

Отрабатываем карму

Карму, верите вы в неё или нет, никто не отменял, ведь последствия поступков есть всегда. А коридор затмений как раз обостряет эти процессы и предъявляет счёт за содеянное ранее. Поэтому эксперты в области астрологии, эзотерики и биоэнергетики рекомендуют в этот период, а особенно 25 октября в день солнечного затмения, отложить все важные дела «на потом», замедлиться и стать сторонним наблюдателем в своей жизни. Этот день, как зеркало, отразит всю вашу жизнь и подсветит негативные и позитивные моменты.

Фундамент будущих 18 лет

В период затмений, как никогда ранее, идёт закладка будущих событий на 18 лет вперед. Если вы хотите, чтобы следующие 18 лет прошли лучше предыдущих, то постарайтесь не поддаваться эмоциональным качелям, на которых вас будет качать солнечное затмение 25 октября 2022 года. Вот почему вам стоит отказаться от серьезных решений, которые влияют на жизнь в долгосрочной перспективе. Подождите, пока неспокойное время останется позади, и только потом реализуйте свои задумки, поясняет ясновидящая и биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Солнечное затмение не простит

Если говорить о конкретных делах, которые являются строгим запретом как в день затмения, так и на весь период до 8 ноября 2022 года, то ничего сложного в них нет. Просто знайте, что нежелательно:

1. Вести важные переговоры и подписывать контракты.

2. Реализовать новые проекты.

3. Начинать строительство или ремонт (включая, ремонт бытовой техники и автомобиля).

Чем себя занять и отвлечь?

День солнечного затмения лучше посвятить пассивному досугу и общению с хорошо знакомыми людьми. В это время многим людям захочется домашнего тепла, встреч со старыми друзьями и расслабленной обстановки. Можете смело идти навстречу своим желаниям и организовать уютный досуг. Займитесь уборкой и избавьтесь от скопившегося хлама. Таким способом вы не только очистите дом от накопившихся вещей, но и обновите свои мысли.