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Гендиректор АИР Новосибирской области Зырянов рассказал о посещении зоны СВО

Фото Гендиректор АИР Новосибирской области Зырянов рассказал о посещении зоны СВО
Фото Гендиректор АИР Новосибирской области Зырянов рассказал о посещении зоны СВО

Фото из соцсетей Александра Зырянова

Руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов рассказал о поездке в зону проведения специальной военной операции.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов поделился впечатлениями от посещения зоны проведения специальной военной операции. Напомним, сибиряк отправился в зону СВО 21 октября.

Специалист посетил зону спецоперации, чтобы привезти туда автомобиль для вывоза раненых, 20 квадрокоптеров, сигареты и шоколад, а также для «другой необходимой логистики». По словам мужчины, в местах, где он побывал, налаживается мирная жизнь в тылу и проходит масштабное строительство дорог. Зырянов также прокомментировал ситуацию на передовой, где продолжаются боевые действия.

«И мирные люди, и бойцы на передовой настроены решительно, никакой паники нет», — заявил сибиряк.

В среду, 26 октября, глава АИР планирует вернуться в Новосибирск и приступить к работе.

Александр Зырянов занимает пост генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области с 2017-го года. Он активно высказывается о ходе спецоперации в своих социальных сетях.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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