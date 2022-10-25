Когда Хэллоуин в 2022 году: приметы и традиции, что нельзя делать

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Ежегодно празднование Хэллоуина выпадает на 31 октября. В этот день люди традиционно наряжаются в страшные костюмы, украшают дома и пугают друг друга. В материале Сиб.фм рассказываем об остальных традициях и приметах праздника.
Традиции и приметы праздника
Существует мнение, что игнорирование традиций праздника может разозлить злых духов и они заберутся в дом, напугав его обитателей. Верить в это или нет — дело каждого, но на Западе принято вовлекать в празднование даже малых детей. Они ходят по улице, стучат в двери и выпрашивают сладости со словами: «Сладость или гадость». Получается, что хозяева могут выбрать, поделиться угощением либо же получить какую-то пакость.
Согласно распространенной примете этого мистического дня, увидеть летучую мышь — к счастью — это покойный предок навестил родственников и оберегает их. А вот сова сулит несчастья — ее необходимо немедленно прогнать.
Ещё одна примета связана с черной кошкой. Так, если увидеть этого пушистого питомца в канун праздника – это хорошая весть и, если она перейдет дорогу, человека ждет благополучие и богатство.
Кроме того, существует суеверие, что задобрить духов и отогнать нечисть поможет зажжение так называемых фонарей Джека, сделанных из тыквы. Согласно примете, если эти свечи в доме постоянно гаснут, значит, в нем обитают духи предков. Чтобы успокоить их, нужно обойти периметр жилища с веткой орешника и фонарем с открытым источником огня.
Отметим, что в отличие от других праздников в Хэллоуин можно громко веселиться, пакостничать, подшучивать над другими людьми. В праздник совершенно нормально явиться к кому-то в гости без приглашения и попросить угощений. Только делать это нужно в костюме. Все дело в том, что духам проще затеряться в обществе разодетых людей, которых сразу-то и узнать тяжело. Так покойные получают человеческое тепло и на время успокаиваются.
Что строго запрещено делать в Хэллоуин?
Ранее Сиб.фм писал о том, экстрасенсы рассказали об опасности Хэллоуина. Напомним, что стоимость тыквы резко возросла в преддверии мистического праздника, а также стало известно, что приюты запретили отдавать чёрных кошек из-за жутких обрядов на Хэллоуин.
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