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Когда Хэллоуин в 2022 году: приметы и традиции, что нельзя делать

Фото Когда Хэллоуин в 2022 году: приметы и традиции, что нельзя делать
Фото Когда Хэллоуин в 2022 году: приметы и традиции, что нельзя делать

Freepik, authors: CatLane, wundervisuals

Ежегодно празднование Хэллоуина выпадает на 31 октября. В этот день люди традиционно наряжаются в страшные костюмы, украшают дома и пугают друг друга. В материале Сиб.фм рассказываем об остальных традициях и приметах праздника.

Традиции и приметы праздника

Фото Когда Хэллоуин в 2022 году: приметы и традиции, что нельзя делать 2

Существует мнение, что игнорирование традиций праздника может разозлить злых духов и они заберутся в дом, напугав его обитателей. Верить в это или нет — дело каждого, но на Западе принято вовлекать в празднование даже малых детей. Они ходят по улице, стучат в двери и выпрашивают сладости со словами: «Сладость или гадость». Получается, что хозяева могут выбрать, поделиться угощением либо же получить какую-то пакость.

Согласно распространенной примете этого мистического дня, увидеть летучую мышь — к счастью — это покойный предок навестил родственников и оберегает их. А вот сова сулит несчастья — ее необходимо немедленно прогнать.

Ещё одна примета связана с черной кошкой. Так, если увидеть этого пушистого питомца в канун праздника – это хорошая весть и, если она перейдет дорогу, человека ждет благополучие и богатство.

Фото Когда Хэллоуин в 2022 году: приметы и традиции, что нельзя делать 3

Кроме того, существует суеверие, что задобрить духов и отогнать нечисть поможет зажжение так называемых фонарей Джека, сделанных из тыквы. Согласно примете, если эти свечи в доме постоянно гаснут, значит, в нем обитают духи предков. Чтобы успокоить их, нужно обойти периметр жилища с веткой орешника и фонарем с открытым источником огня.

Отметим, что в отличие от других праздников в Хэллоуин можно громко веселиться, пакостничать, подшучивать над другими людьми. В праздник совершенно нормально явиться к кому-то в гости без приглашения и попросить угощений. Только делать это нужно в костюме. Все дело в том, что духам проще затеряться в обществе разодетых людей, которых сразу-то и узнать тяжело. Так покойные получают человеческое тепло и на время успокаиваются.

Что строго запрещено делать в Хэллоуин?

Фото Когда Хэллоуин в 2022 году: приметы и традиции, что нельзя делать 4

  • Не стоит игнорировать знаки, которые подают духи в этот день. Однако не стоит следовать каждому из них, ведь вместе с добрыми душами к людям приходят и отрицательные сущности. Они могут вселяться в черных котов, поэтому пускать заблудшее животное 31 октября и 1 ноября дом ни в коем случае нельзя.

  • Также запрещено убивать в праздник пауков — лучше оставить их в покое.

  • Чтобы в дом не проникли злые духи, нельзя сушить на улице белье. Все личные вещи должны быть надежно спрятаны в шкафах.

  • Категорически нельзя в Хэллоуин оборачиваться, идя по улице, даже если вас кто-то окликает, а также проводить время в одиночестве. Малые дети и вовсе уязвимы перед миром мертвых.

  • Если кто-то попросит денег в долг, то лучше не отказывать — это может привлечь неприятности.

Ранее Сиб.фм писал о том, экстрасенсы рассказали об опасности Хэллоуина. Напомним, что стоимость тыквы резко возросла в преддверии мистического праздника, а также стало известно, что приюты запретили отдавать чёрных кошек из-за жутких обрядов на Хэллоуин.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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