Мобилизованный тувинец умер в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске погиб мобилизованный житель Тувы.
По сообщению пресс-службы Республики Тыва, в Новосибирске скончался мобилизованный житель региона. Предполагается, что причиной смерти тувинца стало происшествие вследствие употребления спиртных напитков.
Так как мобилизованные по статусу приравнены к военнослужащим, расследованием уголовного дела будет заниматься Главное военное следственное управление Следственного комитета России и Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.
Ранее Сиб.фм сообщал о смертях мобилизованных из Иркутской области и Братска в Новосибирске.
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