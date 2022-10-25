Мобилизованный тувинец умер в Новосибирске

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В Новосибирске погиб мобилизованный житель Тувы.

По сообщению пресс-службы Республики Тыва, в Новосибирске скончался мобилизованный житель региона. Предполагается, что причиной смерти тувинца стало происшествие вследствие употребления спиртных напитков.

Так как мобилизованные по статусу приравнены к военнослужащим, расследованием уголовного дела будет заниматься Главное военное следственное управление Следственного комитета России и Главная военная прокуратура по Центральному военному округу.

Ранее Сиб.фм сообщал о смертях мобилизованных из Иркутской области и Братска в Новосибирске.