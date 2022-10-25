Мышца стройности: ученые назвали способ похудеть, не выходя из дома

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Ученые выявили новый способ избавиться от лишних килограммов, не прилагая особых усилий.

Ученые из Хьюстонского университета в США решили провести исследование о том, как сделать сидячую работу максимально полезной для организма. После исследований эксперты пришли к выводу: когда вы сидите, нужно просто отрывать пятки от пола. Однако делать это нужно правильно, пишет научное издание SciTechDaily.

Так, чтобы ускорить метаболизм в организме и запустить процесс жиросжигания, необходимо активировать камбаловидную мышцу. Это важный сгибатель голеностопного сустава и супинатор подтаранного и таранно-пяточного суставов. Несмотря на то, что камбаловидная мышца составляет всего 1% от веса вашего тела, она может помочь похудеть.

Чтобы активировать «мышцу стройности», необходимо:

поставить ноги ровно на всю стопу, выпрямить спину;

оторвать от пола пятки, максимально поднимая их вверх, при этом носочки должны быть прижаты к полу;

зафиксировать стопу в таком положении на 2-3 секунды, потом медленно опустить пятки вниз.

Это упражнение не только активирует и ускоряет метаболизм. Ученые выяснили, что оно эффективнее для регуляции уровня глюкозы в крови, чем бег на беговой дорожке, диета и интервальное голодание. Если регулярно заниматься, то сахар в крови падает на 52%, скорость метаболизма удваивается, а уровень «жира» в крови снижается.

«Мы и представить не могли, что эта мышца обладает такими способностями. При правильной активации камбаловидная мышца может поднять локальный окислительный метаболизм до высокого уровня на несколько часов, а не минут, и делает это за счет использования «топлива» организма», — объяснил профессор Хьюстонского университета Марк Гамильтон.

И, конечно же, ученые напоминают о важности ежедневных прогулок. Достаточно всего 30 минут в день, чтобы состояние организма значительно улучшилось. Во время ходьбы камбаловидная мышца тоже напрягается, кровь начинает активно циркулировать, метаболизм ускоряется.

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