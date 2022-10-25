Новосибирец прорубил топором дверь шумного соседа

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Житель Новосибирска прорубил топором дверь соседа, который мешал ему спать.

По сообщению прорубил топором дверь соседа, 15 декабря 2021 года на лестничной площадке в подъезде дома по улице Тюленина мужчина нанес несколько ударов топором по входной двери в квартиру своего соседа, оставив на ней вмятины и прорубы.

Подсудимый полностью признал свою вину и объяснил свои действия тем, что по ночам его сосед очень громко топал ногами.

Мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 15 000 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о сектантке, изрисовавшей съемную квартиру и напавшей на соседей с ножом.