В Новосибирске продавцы незамерзайки на обочинах дорог рассказали о доходах

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Продавцы «незамерзайки» для автомобилей в Новосибирске на обочинах дорог рассказали о заработках и проблемах этого сезонного бизнеса.

27-летний Михаил, перепродающий «незамерзайку» уже пять лет, рассказал «МК в Новосибирске», что за день он реализует в среднем от 10 до 15 бутылок жидкости, при условии, что средняя стоимость бутылки на дороге составляет 150-200 рублей, а при оптовом закупе за бутылку просят 50-60 рублей. Максимально мужчина продавал 40 бутылок за день.

«Если говорить о рентабельности то, эта сфера сейчас, как и многие, страдает из-за происходящих в мире событий, объёмы продаж падают. Постоянства в поставщиках нет, если не считать самых крупных производителей, средние же каждый год меняются», — объяснил Михаил

Предприниматель отметил, что покупает и распродает тысячу бутылок из 5-10 тысяч, которые привозят средние производители. В этом году у мужчины осталось лишь 100 бутылок с прошлого сезона.

По словам продавца, выгоднее выходит стоять на одном месте, даже с учетом нелегальности бизнеса, так как в этом случае можно наработать клиентскую базу. При этом, Михаил отметил, что ни разу не был оштрафован, а в качестве небезопасного места для торговли назвал Бердское шоссе. Тем не менее, на этой магистрали можно продать до 100 бутылок за день.

Осенний сезон продаж «незамерзайки» продолжается около полутора недель, а весной — 2-3 недели, так как дольше длятся так называемые «температурные качели». Зимой бизнес практически закрывается, так как незамерзающая жидкость с устойчивостью к более низким температурам (от -30 до -45) в основном продается в магазинах.