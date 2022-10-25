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Пенсии выплатят по-новому: в ноябре 2022 в России изменится график выплаты пенсии

Фото Пенсии выплатят по-новому: в ноябре 2022 в России изменится график выплаты пенсии
Фото Пенсии выплатят по-новому: в ноябре 2022 в России изменится график выплаты пенсии

Фото: pixabay.com

Что только не происходит с пенсией россиян: её индексируют, пересчитывают, а теперь ещё и сроки выплаты меняют. Разбираемся вместе.

Пенсия, как единственный источник дохода

Как правило, пенсионные пособия приходят россиянам ежемесячно в один и тот же день. Пенсионеры привыкли к этому и любое изменение для них болезненно. Не секрет, что для многих пожилых людей пособие по старости – единственный источник дохода и к графику этой выплаты привязаны обязательные ежемесячные расходы (к примеру, коммунальные платежи).

Фото Пенсии выплатят по-новому: в ноябре 2022 в России изменится график выплаты пенсии 2

Праздник сломал график

В ноябре 2022 года государственный праздник День народного единства принёс длительные выходные с 4 по 6 ноября, что повлекло за собой изменение в графиках работы банков и почтовых отделений.

Пенсионный фонд сообщает

В ПФР объяснили, как российские пенсионеры будут получать пособия в ноябре: из-за длительных выходных, граждане, которые получали пенсии 4-го числа, получат выплаты ранее — 3 ноября. То же касается пенсионеров, получающих выплаты на банковскую карту.

Что касается рабочего графика почты России, то он станет известен ближе к концу октября 2022 года. Специалисты предположили, что пожилые россияне смогут получить свои выплаты не 4-го числа, а 5-го. Не исключена вероятность и более ранней выплаты пенсий через почтовые отделения.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Теги

пенсионеры
банки
Пенсионный фонд
Почта России
Новосибирск
выплаты
пенсия
график
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