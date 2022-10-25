Платные парковки Новосибирска признаны одними из худших в России

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Платные муниципальные парковки Новосибирска признаны одними из худших в России.

Согласно данным рейтинга платных парковок России «Дорнадзора», Новосибирск занимает 19 место из 20. Возглавляет список Москва, второе место занял Краснодар, а на третьем — Белгород. Последнее, 20 место, заняла Тверь.

Критериями рейтинга были удобство, физическая и финансовая доступность, а также эффективность и развитие парковок.

Составители рейтинга считают парковки в Новосибирске неэффективными с точки зрения их среднесуточной загруженности, оборачиваемости и других параметров. Плюсом считают стоимость, новосибирских парковок она составляет от 50 до 100 рублей в час, в то время как в других регионах эта цена существенно выше.

Помимо столицы Сибири в список попал и Красноярск (он занимает 16 место по качеству платных парковок).