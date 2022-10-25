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«Прибавят еще 5 лет». Россиян от 56 лет и моложе ждет важное изменение

Фото «Прибавят еще 5 лет». Россиян от 56 лет и моложе ждет важное изменение
Фото «Прибавят еще 5 лет». Россиян от 56 лет и моложе ждет важное изменение

Фото: pixabay.com

Будущим пенсионерам из числа россиян с инвалидностью могут «накинуть» ещё пять лет к ожиданию. Теперь ПФР смотрит не на возраст, а на накопленные баллы. Имейте это ввиду и будьте готовы.

Замена пенсий

Когда люди с определенной группой инвалидности достигают пенсионного возраста, то выплата пенсии по инвалидности будет прекращена, и будет назначена выплата на общих основаниях, сообщила пенсионный эксперт Ирина Сивакова. По её словам, перевод с одной пенсии на другую будет произведен автоматически, но при определенных условиях.

Фото «Прибавят еще 5 лет». Россиян от 56 лет и моложе ждет важное изменение 2

Условия перехода на пенсию по возрасту

Чтобы произошёл тот самый переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, у пенсионера должно быть точное число коэффициентов. Сейчас минимальный показатель — 13, но он может повышаться и до 15. Если же человеку не удалось накопить заветные баллы (пенсионный коэффициент), то страховую пенсию ему не назначат, а отправят ждать социальную. Она может быть назначена только в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин. То есть ожидание продлится на пять лет.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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пенсионеры
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Новосибирск
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