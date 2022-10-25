Расписание школьных каникул 2022/ 2023 года: точный график осенних каникул от Минпросвещения

Сиб.фм.
Министерство просвещения опубликовало полный календарь каникул для школьников в 2022-2023 учебном году. Однако в зависимости от региона расписание может отличаться.
График каникул при обучении по четвертям
Большая часть школ России придерживается традиционной системе обучения по четвертям. Если учебное заведение выбрало такую форму, то школьники будут отдыхать следующим образом:
Кроме того, учащимся первого класса положены дополнительные каникулы: с 18 февраля по 26 февраля 2023 года. Также школьников ждут три месяца летних каникул. Для учащихся 1-4 классов каникулы наступят 22 мая, а 5-11 классов – 17 мая 2023 года.
Каникулы при обучении по триместрам
При триместровой системе учебный год делится на три равные части с каникулами между ними и дополнительными днями отдыха в середине каждого триместра. В школах, которые выбрали обучение по триместрам, каникулы пройдут:
Учащиеся 9-11 класса завершат обучение 17 мая 2023 года; 5, 8 и 10 классы – 29 мая; 1-4 классы — 31 мая.
Каникулы при обучении по модулям
Обычно модуль рассчитан на 5-6 недель, после которых школьники отдыхают неделю. При обучении по модулям школьников ждут каникулы после каждого модуля:
Датами завершения учебного года при модульной системе станут:
Когда еще можно не ходить в школу?
Помимо установленных каникул, учащиеся могут остаться дома не посещать школу по следующему ряду причин:
Ранее Сиб.фм опубликовал календарь выходных дней на Новый год в 2023 году. Напомним, когда на Землю обрушится сильная магнитная буря, а также стало известно как россияне будут отдыхать в ноябре.
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