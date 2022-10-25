С 26 по 28 октября в Новосибирске пройдут «Сибирская продовольственная неделя» и бизнес-форум «Дни ритейла в Сибири»

Фото: «Сибирская продовольственная неделя»

Выставка продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности «Сибирская продовольственная неделя» и Межрегиональный бизнес-форум «Дни ритейла в Сибири» пройдут в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 26 по 28 октября 2022 года.

Сибирская продовольственная неделя объединит более 100 отечественных и зарубежных производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности и свыше 4 000 руководителей и специалистов из сферы ритейла и предприятий общественного питания Сибири и Дальнего Востока.

На площадке выставки состоятся:

Выставка местных товаропроизводителей «Сделано у нас».

Нетворкинг «Центр Закупок Сетей: Сибирь», который организует гарантированные переговоры поставщиков food и nonfood товаров с закупщиками локальных, региональных и федеральных розничных сетей Сибири. Этот формат в несколько раз сокращает время и затраты поставщиков по входу в розничные сети, а сети получают возможность выбрать самых подходящих поставщиков. В мероприятии «Центр Закупок Сетей: Сибирь», примут участие более 20 сетей, среди которых Магнит, Бегемаг, Доброцен, Самбери, Командор, OZON и другие.

Главным событием деловой программы выставки станет Межрегиональный форум «Дни ритейла в Сибири». Это удобный формат встречи и общения ведущих отраслевых экспертов и топ-менеджеров международных и российских компаний, а также представителей отраслевых федеральных и региональных министерств и ведомств, профессиональных объединений.

В Форуме примут участие более 200 спикеров. В их числе, топ-менеджмент ритейла, представители маркетплейсов и аналитических агентств, специалисты в области интернет-маркетинга, сотрудники логистических фирм и другие.

В деловой программе Форума более 50 сессий. Делегаты Форума обсудят актуальные тренды, расстановку сил между региональными и федеральными торговыми сетями, обеспеченность региона потребительскими товарами, вопросы импортозамещения и готовность к нему локальных производителей.

В экспозиционной части форума «Дни ритейла в Сибири» разместится особая зона с фокусом на перспективные для ритейла технологии — «Технологии и магазин будущего». Здесь будут представлены 5 ключевых секторов, в которых ритейлеры смогут найти решения для оптимизации своей логистики, улучшения маркетинговой стратегии или ознакомления с последними инновациями, предназначенными для торговых точек: IT для E-commerce — технические решения для интернет-магазинов: создание и оптимизация платформ ecommerce и вебсайтов, технические интеграции и аутсорсинг в ecommerce; Логистика и supply chain — решения для оптимизации логистики, складов и службы доставки; Маркетинг, big data и клиентский сервис — оптимизация маркетинговых стратегий и улучшение клиентского опыта: партнерские решения, аналитика и управление данными, аудит и программы лояльности; Технологии и Digital Store — инновации для торговых точек: digital оборудование и цифровизация торговых точек; Платежные решения — онлайн платежи и защита транзакций, решения по борьбе с мошенничеством, ПО.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, Правительство Новосибирской области, Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Сибирская Выставочная Компания.

Кроме того, в дни работы выставки будут подведены итоги профессионального дегустационного конкурса «Золотая медаль выставки «Сибирская продовольственная неделя». Цель конкурса — продвижение на российский рынок высококачественных продуктов питания, напитков и упаковки, развитие и укрепление деловых связей между производителями и торгующими организациями.

Сибирская продовольственная неделя — широко известный в профессиональных кругах проект — продлится три дня. И за это время вы сможете установить прямые контакты с большим количеством руководителей и специалистов ритейла Сибири и Дальнего Востока, торговых компаний и предприятий общественного питания, ответственных за ассортимент продукции.

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До встречи 26-28 октября 2022 года на выставке «Сибирская продовольственная неделя»!

ООО «СВК»

Новосибирск, ул. Станционная, 104

т. 8 (383) 304-83-88

e-mail: info@svkexpo.ru



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