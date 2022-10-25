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Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области

Фото Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области
Фото Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области

Фото предоставлено администрацией Купинского района

В музейно-мемориальный комплекс Купино Новосибирской области доставлен боевой самолет Су-24, участвовавший в операции в Сирии.

Боевой самолёт Су-24 установят на территории музейно-мемориального комплекса Купино Новосибирской области. В регион экспонат доставили из Ржева в демонтированном виде, сборка конструкции начнется уже завтра, 26 октября. Реализовать такой важный культурно-исторический проект удалось благодаря целеустремленности и неравнодушию главы Купинского района Владимира Шубникова, директора Купинского музейно-мемориального комплекса Дениса Канахина, депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнaтова.

Мемориальный комплекс в Купино без преувеличения — грандиозный. В нём увековечена память не только об участниках Великой Отечественной войны, но и о бойцах, принимавших участие в других локальных конфликтах. Это исторический музей, в котором собрано много видов вооружения, в том числе современного. В центре комплекса расположена открытая большая площадка.

Как рассказал в беседе с Сиб.фм депутат Госдумы Виктор Игнaтов, во время очередного посещения города Купино у него и главы района Владимира Шубникова возникла идея разместить на этой площадке боевой самолета. Большой объект органично вписался бы в окружающее пространство и придал территории, а также самой музейной композиции законченный вид.

Фото Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области 2

«Поскольку там много современного вооружения, возникла идея, что надо попробовать найти современный боевой самолет, находящийся на вооружении российской армии. После этого начались длительные поиски. Проводили переговоры с НИИ Чаплыгина, пробовали найти подходящий экспонат на авиазаводе имени Чкалова. Потом я обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову, чтобы он написал соответствующее ходатайство в Министерство обороны. Надо отдать им должное, там быстро откликнулись на нашу общую просьбу, нашли в Ржеве выведенный из эксплуатации самолет. Затем начался долгий процесс, связанный с организацией транспортировки. Это специальный груз, который не так просто переместить», — сообщил Виктор Игнaтов.

Сейчас все трудности позади. Самолет доставлен в Купино и уже в ближайшее время он займет почетное место на территории музейного комплекса.

Фото Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области 3

«Это не только дань памяти участникам Великой Отечественной войны, участникам всех локальных конфликтов. Этот комплекс несет еще и огромную просветительскую функцию. Одновременно это и образовательный центр.

Это особенно важно в нынешних условиях – в период проведения специальной военной операции. Это имеет огромное патриотическое воспитательное значение для молодежи.

Здесь проводят открытые уроки, уроки мужества. Воспитание правильных чувств и правильного понимания истории нашей страны – это сейчас одна из важнейших задач», — отметил депутат Госдумы Виктор Игнaтов.

Фото Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области 4

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников также рассказал Сиб.фм об особенностях доставки нового экспоната. Летательный аппарат был привезен в разобранном виде.

«Сборка начнется завтра, самолет был демонтирован, поскольку его нельзя было доставить в сборке с крыльями. Су-24 пополнит нашу довольно большую коллекцию вооружения», — пояснил он.

Фото Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области 5

По словам директора Купинского музейно-мемориального комплекса Дениса Канахина, на данный момент подготавливается историческая справка об этом конкретном самолете, однако уже известно, что у него было более 160 боевых вылетов (об этом можно судить по 16 звездочкам на крыле) и часть из них — во время операции России на территории Сирии.

Благодаря активному участию руководства Купинского района и депутата Госдумы, представляющего эту территорию, экспонат будет доступен посетителям уже в ближайшее время.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
музей
самолет
мемориал
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