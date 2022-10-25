Самолет Су-24 из Сирии установили в Купино Новосибирской области

Фото предоставлено администрацией Купинского района

В музейно-мемориальный комплекс Купино Новосибирской области доставлен боевой самолет Су-24, участвовавший в операции в Сирии.

Боевой самолёт Су-24 установят на территории музейно-мемориального комплекса Купино Новосибирской области. В регион экспонат доставили из Ржева в демонтированном виде, сборка конструкции начнется уже завтра, 26 октября. Реализовать такой важный культурно-исторический проект удалось благодаря целеустремленности и неравнодушию главы Купинского района Владимира Шубникова, директора Купинского музейно-мемориального комплекса Дениса Канахина, депутата Госдумы от Новосибирской области Виктора Игнaтова.

Мемориальный комплекс в Купино без преувеличения — грандиозный. В нём увековечена память не только об участниках Великой Отечественной войны, но и о бойцах, принимавших участие в других локальных конфликтах. Это исторический музей, в котором собрано много видов вооружения, в том числе современного. В центре комплекса расположена открытая большая площадка.

Как рассказал в беседе с Сиб.фм депутат Госдумы Виктор Игнaтов, во время очередного посещения города Купино у него и главы района Владимира Шубникова возникла идея разместить на этой площадке боевой самолета. Большой объект органично вписался бы в окружающее пространство и придал территории, а также самой музейной композиции законченный вид.

«Поскольку там много современного вооружения, возникла идея, что надо попробовать найти современный боевой самолет, находящийся на вооружении российской армии. После этого начались длительные поиски. Проводили переговоры с НИИ Чаплыгина, пробовали найти подходящий экспонат на авиазаводе имени Чкалова. Потом я обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Александровичу Травникову, чтобы он написал соответствующее ходатайство в Министерство обороны. Надо отдать им должное, там быстро откликнулись на нашу общую просьбу, нашли в Ржеве выведенный из эксплуатации самолет. Затем начался долгий процесс, связанный с организацией транспортировки. Это специальный груз, который не так просто переместить», — сообщил Виктор Игнaтов.

Сейчас все трудности позади. Самолет доставлен в Купино и уже в ближайшее время он займет почетное место на территории музейного комплекса.

«Это не только дань памяти участникам Великой Отечественной войны, участникам всех локальных конфликтов. Этот комплекс несет еще и огромную просветительскую функцию. Одновременно это и образовательный центр.

Это особенно важно в нынешних условиях – в период проведения специальной военной операции. Это имеет огромное патриотическое воспитательное значение для молодежи.

Здесь проводят открытые уроки, уроки мужества. Воспитание правильных чувств и правильного понимания истории нашей страны – это сейчас одна из важнейших задач», — отметил депутат Госдумы Виктор Игнaтов.

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников также рассказал Сиб.фм об особенностях доставки нового экспоната. Летательный аппарат был привезен в разобранном виде.

«Сборка начнется завтра, самолет был демонтирован, поскольку его нельзя было доставить в сборке с крыльями. Су-24 пополнит нашу довольно большую коллекцию вооружения», — пояснил он.

По словам директора Купинского музейно-мемориального комплекса Дениса Канахина, на данный момент подготавливается историческая справка об этом конкретном самолете, однако уже известно, что у него было более 160 боевых вылетов (об этом можно судить по 16 звездочкам на крыле) и часть из них — во время операции России на территории Сирии.

Благодаря активному участию руководства Купинского района и депутата Госдумы, представляющего эту территорию, экспонат будет доступен посетителям уже в ближайшее время.