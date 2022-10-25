Самый точный признак, что мужчина не любит свою жену

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Женщинам свойственно «загоняться» по поводу отношений с мужчинами. Но порой даже самые бдительные жёны упускают первые признаки остывающей любви.

Явные и скрытые признаки мужской нелюбви

По статистике в нашей стране распадается 9 из 10 заключенных браков. Чаще всего семейные отношения строятся на любви. Узнать признаки того, что муж не любит жену, важно для сохранения брака. Ведь жёнам самим непросто понять мужскую логику, поскольку их мышление отличается.

Семейные психологи и сексологи давно выделили несколько признаков угасающих мужских чувств:

1. необоснованная критика поступков и внешности жены;

2. отсутствие интереса к увлечениям жены;

3. жизнь, как с соседкой;

4. задержки на работе;

5. муж пропадает в телефоне;

6. отсутствие поцелуев и объятий;

7. без проблем отпускать гулять с подругами (равнодушие);

8. негативная реакция на просьбы жены;

9. наличие любовницы.

Учтите, понятие «разлюбил» для мужчины — это отсутствие прежних эмоций. Женщина перестала вдохновлять, радовать, возбуждать. Если мужчина сказал это вслух, то он настроен на развод, разрыв отношений.

Вернуть страсть

Семейные психологи и опытные жёны знают один секрет возрождения страсти и былой любви. Он прост: чтобы вернуть остывшего к вам мужчину, нужно немного отстраниться и подождать, а не вешаться ему на шею со слезами, давя на жалость. После небольшого перерыва мужчина смотрит на жену новыми глазами, особенно если она сделает всё, чтобы похорошеть и выглядеть лучше.

Из личного

Начиная работу над публикацией, решила обсудить тему со своим мужем. Брак у нас с ним второй, поэтому кое-какой опыт уже имеется. Спрашиваю: как ты понял, что разлюбил первую жену. Он, не задумываясь ответил: однажды мне не захотелось возвращаться с работы домой, не тянет.

Второй брак для меня стал откровением: любовь не является фундаментом семьи — это лишь приятное дополнение. Основы семьи — взаимоуважение, понимание, самопожертвование, смирение, счастье детей. Жить вместе нужно ради этого, а не ради подростковых эмоций.

Выводы делайте сами! Все пары и ситуации сугубо индивидуальны. Не можете разобраться сами, идите к семейному психологу.