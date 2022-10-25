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Цены на новостройки Новосибирска за 9 месяцев выше динамики на вторичное жилье с учётом доходов от аренды

Фото Цены на новостройки Новосибирска за 9 месяцев выше динамики на вторичное жилье с учётом доходов от аренды
Фото Цены на новостройки Новосибирска за 9 месяцев выше динамики на вторичное жилье с учётом доходов от аренды

Фото: Максим Николаев

Новосибирский эксперт в сфере недвижимости Сергей Николаев объяснил, куда выгоднее вкладываться новосибирцам: во вторичное жилье или новостройки.

Согласно данным портала «МИР КВАРТИР», по итогам девяти месяцев рост цены на новостройки в столице Сибири на 12% обогнал динамику цен на вторичном рынке города.

Подавляющая доля экспертов считает, что в текущей ситуации краткосрочные вложения в недвижимость не дадут большого эффекта, а при покупке новостройки инвестор будет значительно проигрывать застройщику при выборе ипотечного клиента. Однако, вложения в недвижимость остаются одним из самых понятных и надёжных способов сохранения денег.

Соответственно, возникает вопрос: куда выгоднее вкладываться во вторичное жилье или новостройки. Если объект приобретается без ипотеки, то у покупателя на сегодня есть определённое количество вариантов со значительной скидкой. При использовании ипотечного капитала за тот же ежемесячный платёж можно позволить себе квартиру в новостройки на 25-30% больше по площади.

Квартира на вторичном рынке имеет вторую часть дохода от сдачи в аренду, в Новосибирске это около 6% годовых.

«Даже с учётом средневзвешенного дохода от аренды 4,5% за три квартала вложения в новостройки были на 7,5% выгоднее», — резюмировал Николаев.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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