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В Ленинградском зоопарке у семейства альпак родилась маленькая Ватрушка

Фото В Ленинградском зоопарке у семейства альпак родилась маленькая Ватрушка
Фото В Ленинградском зоопарке у семейства альпак родилась маленькая Ватрушка

Фото: группа ВК "Ленинградский зоопарк"

Семейство альпак из Ленинградского зоопарка пополнилось маленькой Ватрушкой.

Брецель и Сушка, так зовут альпак из Ленинградского зоопарка, стали родителями малыша по прозвищу Ватрушка, сообщает online47.ru.

Фото В Ленинградском зоопарке у семейства альпак родилась маленькая Ватрушка 2

Такое имя детеныш получил из-за обилия белоснежных пятнышек, которые напомнили сотрудникам зоопарка о булочке с творожной начинкой. Он появился на свет 3 августа.

Милые фото и видео детеныша были опубликованы на странице зоопарка ВК.

Сейчас Ватрушка живет в вольере с мамой Сушкой и сестренкой Шарлоткой. Альпака растет активной, здоровой и любопытной, прекрасно ладит с сестренкой и хвостиком увивается за матерью.

Фото В Ленинградском зоопарке у семейства альпак родилась маленькая Ватрушка 3

Отметим, что первых альпак в зоопарке звали Кекс и Сушка. Позже сотрудники решили давать всем детенышам этих животных «хлебобулочные» имена.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ветеринары из Ленинградской области обследовали беременную самку крокодила.

Напомним, многодетное семейство медведей попалось в фотоловушку в Ленобласти.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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