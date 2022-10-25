В Новосибирске 14-летний подросток пропал после школы

Фото из группы "ЛизаАлерт Новосибирск" в "ВК"

В Новосибирске 24 октября пропал 14-летний Кирилл Поляков — мальчик не вернулся домой из школы.

14-летний Кирилл Поляков пропал в Новосибирске 24 октября. Мальчик имеет особенности в развитии.

Как сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт", подросток не вернулся из школы.

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Поляков Кирилл, 14 лет, Заельцовский район — Октябрьский район — Ленинский район, г. Новосибирск. 24 октября 2022 года не вернулся домой из школы. Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Как прокомментировала изданию "АиФ-Новосибирск" руководитель отряда Алеся Яблонских, после школы мальчик был в гостях, а оттуда должен был приехать домой. Его посадили в нужную маршрутку, но домой подросток так и не доехал. Его телефон стал недоступен.

«Ему нужно было ехать в сторону площади Маркса из другого района города. Сейчас у нас работают экипажи по всей протяженности маршрута. Ранее не пропадал, что пошло не так — не знаем», — рассказала Алеся Яблонских.

Кирилл Поляков плотного телосложения, рост 170 сантиметров. Он был одет в черную куртку с капюшоном и синие джинсы, в серую вязаную шапку.

Всех, кто видел мальчика, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.