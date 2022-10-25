В Новосибирской области более 200 добровольцев вступили в батальон Панферова

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В батальон «Вега» вступило более 200 добровольцев из Новосибирской области.

В Новосибирской области продолжается набор добровольцев в батальон «Вега», созданный по инициативе первого вице-спикера регионального Заксобрания Андрея Панферова. Об этом сообщает «АИФ в Новосибирске».

В общей сложности численность батальона должна составить около 400 человек.

«Уже набрано более половины людей. Мы видим, что люди идут, выражают желание вступить в отряд. Отказа в желающих у нас нет, это заслуживает уважения», — высказался Андрей Панферов.

С его слов, для того, чтобы попасть в батальон, необходимо соответствовать определенным критериям. Это состояние здоровья, служба в армии, наличие боевого опыта и определенных специальностей, в особенности технических.

«Есть определенная вероятность, что некоторые добровольцы покинут батальон уже в процессе подготовки и боевого слаживания. Тех добровольцев, которые по тем или иным причинам не по попадут в батальон «Вега» смогут направить в другие добровольческие объединения», — отметил вице-спикер.

Ранее Сиб.фм писал о том, что вице-спикер Панферов раскрыл подробности формирования именного батальона Новосибирской области.

Напомним, новосибирский депутат Панфёров высказался о назначении генерала Суровикина командующим на СВО.