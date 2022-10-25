В Новосибирской области экспериментально получены первые пучки электронов для СКИФа

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В Новосибирской области стартовали натурные испытания линейного ускорителя – одной из основных частей первого элемента современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения – Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФа).

Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. В дальнейшем это позволит запустить СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства.

Заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова 25 октября приняла участие в запуске первых пучков электронов в линейном ускорителе ЦКП «СКИФ». Замгубернатора подчеркнула, что установка класса «мегасайенс» Сибирский кольцевой источник фотонов создается при поддержке Правительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Как рассказал директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев, это самый первый и самый сложный этап в формировании пучка. «В его создании участвовали многие производства, в том числе, новосибирские. Самое важное, что все это мы сейчас делаем в нашей стране, вся работа по изготовлению уникального инструментального производства, выработке технологий производится в одном месте, и все этапы для получения первого пуска электронов успешно пройдены», – отметил Павел Логачев.