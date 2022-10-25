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В Новосибирской области у пенсионерки изъяли 35 кошек

Фото В Новосибирской области у пенсионерки изъяли 35 кошек
Фото В Новосибирской области у пенсионерки изъяли 35 кошек

Фото: группа ВК " Zoo Хелп г.Бердск"

У пенсионерки из Бердска забрали 35 кошек в жутком состоянии.

В Бердске зоозащитники забрали у пенсионерки 35 кошек, которых она содержала в ужасных условиях. Волонтеры и полицейские посетили пенсионерку из-за заявления местной жительницы о пропаже кошки. Об этом сообщает «Бердск онлайн».

Фото В Новосибирской области у пенсионерки изъяли 35 кошек 2

В городе женщину называют «собирательницей животных». Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда у нее забирают кошек. Они живут в жутких условиях, многие животные больны инфекционными заболеваниями. Соседи жалуются на невыносимый запах из квартиры, но ничего сделать не могут.

Два года назад у пенсионерки забрали 47 животных. Однако это ее не остановило, и она начала собирать свою «коллекцию» заново. К себе домой она забирала не только беспризорных кошек, но и чужих питомцев.

Фото В Новосибирской области у пенсионерки изъяли 35 кошек 3

Одна из бердчанок, у которой пропала кошка, заявила о своих предположениях в полицию. В итоге забрали всех животных. Зоозащитники сейчас ищут возможных хозяев питомцев, остальных будут пристраивать к другим людям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске приюты запретили отдавать чёрных кошек из-за жутких обрядов на Хэллоуин.

Напомним, кошачьи приюты Новосибирска столкнулись с наплывом животных из-за эмиграции.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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