В поселке «Сибирские просторы» завершены работы по газификации

Фото: компания «Лидер Инвест Групп»

Экопоселок «Сибирские просторы», строящийся в рамках развития зоны жилой застройки масштабного инвестиционного проекта «Верх-Тулинский», газифицирован.

Девелопер проекта – компания «Лидер Инвест Групп» – за счет собственных средств построила газопровод для обеспечения газом поселка. Его протяженность – свыше 27,8 километров, в том числе более 6,5 км газопровода высокого давления и 6,8 км распределительного газопровода низкого давления. Это обеспечило возможность для подключения к газу 678 новых и строящихся домовладений.

«Труба газопровода низкого давления проходит вдоль границ участков, подключение участков возможно через газораспределительную организацию, – прокомментировал управляющий «Лидер Инвест Групп» Михаил Камбаров.

Экопоселок-парк «Сибирские просторы» площадью 240 га расположен в 12 км от Новосибирска по Ордынскому шоссе. Проект находится в активной стадии строительства. Развитие поселка производится в четыре очереди, по застройке территории выполнено порядка 75%.

Девелопер строит земельный кластер общей площадью 2,5 тыс. га на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Это масштабный инвестиционный проект комплексного развития территории «Верх-Тулинский». Компания разрабатывает концепцию развития территории, ее комплексного освоения, проводит поэтапную подготовку земельных участков для использования резидентами, работу по обеспечению территории кластера инженерными коммуникациями.

Проект комплексного развития территории «Верх-Тулинский» включен в Государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области, в перечень крупных инвестиционных проектов в «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года». Земельный портфель кластера состоит из зон промышленного производства, сельскохозяйственного производства, личных и фермерских хозяйств, общественно-деловой застройки, жилой застройки, объектов придорожного сервиса, зоны складов, логистики и магазинов.