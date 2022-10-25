Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин

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Врачи выяснили, что неправильное ношение бюстгальтера может принести значимый вред здоровью женщины.

Врачи-исследователи из Британии пришли к выводу, что ношение бюстгальтера неправильного размера может превратить девушку в мультяшного героя Шрека.

Они создали 3D-модель по имени «Мелани», чтобы показать, что происходит с женщиной, которая долго носит лифчик не по размеру. У дамы были сгорбленные плечи, опущенная голова и короткая шея.

По данным исследования, в котором приняли участие более тысячи женщин, 10% дам носят, не меняя, один и тот же бюстгальтер 6–10 лет. Большинство — около 4 лет. 27% женщин никогда не задумывались, что лифчик надо подбирать строго по своему размеру груди.

«Проверять, подходит ли вам бюстгальтер, делать замеры надо каждые 9–12 месяцев, поскольку наше тело постоянно меняется. Неправильно подобранный предмет гардероба может вызывать серьезные последствия — вплоть до сильного дискомфорта и боли в шее и спине», — отмечают врачи.

Определить, что бюстгальтер вам не подходит можно по следующим признакам:

Если вы поднимаете руки над головой и замечаете, что бюстгальтер задирается;

Если на теле после ношения нижнего белья остаются следы от лямок.

Как же именно он вредит здоровью? Во-первых, остаются вмятины на плечах и покраснения.

«Со временем тугие и узкие бретельки бюстгальтера впиваются в мягкие ткани плеча и оказывают прямое нисходящее давление на ключицы, что может сузить пространство в реберно-ключичном проходе. Для начала очень важно обращать внимание на любые последствия ношения бюстгальтера, которые проявляются на коже— вмятины, покраснение верхней части спины и шеи, акне», — говорят медики.

Решить проблему можно, если просто отрегулировать натяжение бретелек бюстгальтера, что важно — делать это нужно каждый раз после стирки нижнего белья. Чтобы понять, не слишком ли затянуты лямки, нужно проверить, есть ли зазор хотя бы в палец толщиной между кожей и ними. Еще лучше — носить белье с перекрестными на спине лямками, это поможет равномерно распределить вес груди.

Второй признак вреда для здоровья – появление растяжек на коже и обвисание груди.

«Слишком свободный бюстгальтер вызовет провисание груди и приведет к появлению растяжек. Если вы заметили, что они у вас уже есть (а вы не беременны и не набрали вес), то это признак, что вам нужен бюстгальтер с лучшей поддержкой, который будет позволять коже на груди не растягиваться чрезмерно», — отмечают эксперты.

Третий признак – портится осанка.

«Слишком свободный бюстгальтер перекладывает нагрузку от веса груди на плечи, хотя должен нести ее сам. В итоге женщина склонна наклоняться, чтобы снизить это давление. Как следствие — она начинает сгибать плечи, горбиться, лопатки выдвигаются вперед, появляется боль в шее, плечах, спине», — говорят врачи.

Помочь расслабить мягкие ткани может массаж плеч и грудной клетки, а также физиотерапия: «Йога или пилатес — отличный вариант, чтобы раскрыть грудную клетку. Также хороши любые упражнения для укрепления верхней части спины», — советуют эксперты.

Ещё один крайне опасный признак – боли и онемение.

«Если носить неправильный бюстгальтер годами, постоянно горбиться, то это вполне может довести женщину до дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. В отдельных случаях плохая осанка приводит к сколиозу и даже грыже межпозвоночного диска. А это становится причиной постоянных мучительных болей», — предупреждают врачи.

Заметить, что проблемы уже начались, можно по простому тесту — проверьте, не наклоняетесь ли вы бессознательно вперед. Сфотографируйте себя в профиль в положении стоя. Если ваше ухо находится не на одной̆ линии с плечом, пора бить тревогу. В этом случае вам помогут упражнения, увеличение физической активности.

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