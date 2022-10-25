Врач рассказал о вещах, от которых стоит избавиться астматикам

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О том, что для профилактики астмы стоит избавиться от пылесборников, рассказал врач-пульмонолог.

Для того, чтобы избежать возникновения астмы, пульмонолог Олег Абакумов рекомендует заниматься спортом, избавиться от лишнего веса, а так же убрать из дома вещи, собирающие много пыли. Об этом сообщает news.ru.

Он подчеркнул, что при данном заболевании дыхательные пути постоянно воспалены. По словам медика, для профилактики обострений необходимо регулярно проводить влажную уборку.

«Бронхиальная астма опасна развитием приступов. Они стартуют очень быстро, с чувством удушья и нехватки воздуха. Первое — обратитесь к терапевту или пульмонологу. Хроническое воспаление дыхательных путей при отсутствии грамотного лечения приведет к тому, что оно начнет прогрессировать», — отметил Абакумов.

Он также посоветовал приобрести пикфлоуметр — специальный портативный прибор, помогающий в домашних условиях проверить показатели дыхания и понять, работает лечение или нет, измерив скорость выдоха (ведь именно выдох, а не вдох нарушен при бронхиальной астме).

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