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экономика

ВТБ запустил новый сервис для дистанционной ипотеки на новостройки

Фото ВТБ запустил новый сервис для дистанционной ипотеки на новостройки
Фото ВТБ запустил новый сервис для дистанционной ипотеки на новостройки

Фото pixabay.com

ВТБ расширил возможности удаленного оформления ипотеки для новых клиентов. Теперь им стал доступен выездной формат обслуживания при приобретении первичной недвижимости у застройщика. Будущие заемщики могут вызвать менеджера банка, оформить счет, а затем провести ипотечную сделку без посещения офиса банка. Сервис доступен в 79 городах России.

Ранее ВТБ провел успешное тестирование дистанционных сделок в сегменте вторичного жилья. Клиенты приобрели квартиры, оформив ипотечные кредиты и всю необходимую документацию, в офисе агентства недвижимости. До конца года банк планирует подключить к проекту большинство своих партнеров-профессиональных участников рынка.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, за январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. В начале осени клиенты банка чаще всего оформляли ипотеку в Москве (23,6 млрд рублей), Санкт-Петербурге (8 млрд) и Краснодаре (5,4 млрд). Средний чек составил примерно 4,6 млн рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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