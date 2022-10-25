Заставит понервничать: WhatsApp ввело новое правило для всех россиян с 24 октября

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Скрыть своё присутствие «в сети» теперь станет ещё проще. Правда, тем пользователям WhatsApp, от которых человек захочет «спрятаться», это не понравится. Рассмотрим плюсы и минусы.

Невидимки в WhatsApp

Ранее «спрятать» в мессенджере WhatsApp можно было лишь время последнего входа (оно высвечивалось или не высвечивалось по выбору пользователя под именем контакта). Теперь эту функцию расширили – те, кто не желает «светиться» в сети могут легко отключить эту опцию и станут «невидимками».

Доступ исчезнет

В связи с введением опции «невидимки» у многих пользователей приложения WhatsApp теперь не будет доступа к данным о появлении своего контакта в онлайн-пространстве. Такую функцию активировать для себя сможет без труда каждый владелец аккаунта.

По мнению экспертов и опытных пользователей популярного мессенджера, такая «невидимость» — это однозначная ограничение для тех, от кого человек хочет «спрятаться». Но с другой стороны, видимость и невидимость присутствия в сети – личное дело каждого пользователя.