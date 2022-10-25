Завершается реконструкция выезда из Новосибирска в восточном направлении

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

На Гусинобродском шоссе работы вышли на финишную прямую – готовность магистрали около 93%. До конца октября подрядчик обязан доделать асфальтобетонное покрытие, благоустроительные работы – до середины ноября. Мэр Анатолий Локоть проконтролировал выполнение работ.

Важнейшую для города дорогу приведут в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы на городских улицах также проводились по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска».

«В этому году у нас в работе были 63 дорожных объекта. На сегодняшний день 57 из них полностью выполнены, остальные на завершающей стадии и только работы на ул. Ипподромской будут продолжены в следующем году (проект был рассчитан на 3 года)», – отметил мэр города Анатолий Локоть.

Реконструкция Гусинобродского шоссе началась в 2019 году. На первом этапе был сделан отрезок чуть более 1 км, его сдали в 2020 году. Тогда же приступили ко второму этапу – участку протяженностью 2 км. По контракту его завершат в этом году. В результате реконструкции восточный выезд из города расширяется с двух до четырёх полос, что увеличит пропускную способность дороги. Анатолий Локоть отметил, что объект можно считать особенным благодаря тому, «что за чертой города есть стыковка с восточным объездом, который делают по федеральной программе». По словам мэра, в следующем году оставшийся участок до границы городской черты планируют отремонтировать в рамках проекта БКД и окончательно завершить реконструкцию восточного выезда из Новосибирска.

В ходе совещания представитель подрядчика ООО «Перлит-Строй» отметил, что работы практически полностью выполнены, однако из-за особенностей участка объект не успеют сдать до конца месяца. Анатолий Локоть потребовал приложить максимум усилий, но завершить все работы с асфальтобетонным покрытием до ноября, до первого снега.

Николай Лавров, директор подрядной организации, объяснил трудности с выполнением работы в срок тем, что специальные службы поздно начали переносить газопровод в зоне реконструкции дороги.

Окончания работ ждут многие жители Новосибирска – по Гусинобродскому шоссе ежедневно проезжают тысячи машин, поток достаточно большой. Сейчас на этом участке вместо будущих четырёх полос пока две, из-за этого образуются пробки на выезде из города. После завершения всех работ, сложностей с этим быть не должно.

Подрядчик завершает ремонт шоссе на участке протяженностью около 2 км. Масштабная реконструкция с расширением до четырёх полос затронула всю дорожную инфраструктуру: от многослойного основания для дорожного покрытия до обустройства тротуаров, ливневой канализации и всех средств для организации безопасного движения автомобилистов и пешеходов. Сдать этот участок шоссе планируют к 15 ноября.

Глава города не понаслышке знаком с ситуацией на объекте. «Участок действительно очень трудный, проблемы связаны с большим объемом коммуникаций – канализация, водопровод, газопровод и тд. Много времени у подрядчика ушло именно на вынос этих коммуникаций, поэтому появились сложности с тем, чтобы успеть сдать работу в срок», – отметил Анатолий Локоть.

Тем не менее задача стоит конкретная, и подрядчикам придётся постараться: «Здесь и вообще по всему городу стоит одна задача – закончить все работы, связанные с укладкой асфальта в октябре, пока это позволяют погодные условия. Возможен, конечно, выход на начало ноября, но уже только с работами, которые связаны с электрооборудованиями, освещением», – добавил мэр.

Анатолий Локоть также прокомментировал тенденцию на переносы сроков практически на всех дорожных объектах: «Да, такая проблема есть. Но сейчас мы активно следим за качеством выполнения работ, задействована независимая экспертиза. Это положительно влияет на результат. Но иногда подрядчику приходится возвращаться и переделывать уже выполненные работы, на это тоже нужно время».

Виктор Хихлов, начальник муниципального казенного учреждения «Управление дорожного строительства», уточнил, что гарантия дается не только на дорожное покрытие этого участка дороги, но и на все элементы благоустройства. Гарантийные сроки для верхнего дорожного покрытия – 5 лет.

Долгое время пристальное внимание со стороны жителей города и общественников было направлено на Гусинобродское шоссе. На пересечении этой магистрали и ул. Доватора – одном из самых загруженных и проблемных перекрестков – в этом году уже были проведены работы по замене основания и устройству нового асфальтобетонного покрытия.

Анатолий Локоть уверен, что в этому году удастся выполнить весь план не только по федеральным объектам, но и по всем 63 запланированным участкам.