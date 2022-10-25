Жители Новосибирска сообщили о сбое WhatsApp 25 октября

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На перебои в работе мессенджера WhatsApp пожаловались жители Новосибирска.

25 октября новосибирцы стали массово жаловаться на сбой в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

"При заходе в любой чат появляется надпись "подключение" и все, не грузит", "Отправленные сообщения не грузятся. Часики висят", – жалуются пользователи.

Сообщения о перебоях поступают даже от пользователей из других стран. Большая часть жалоб связана с отправкой сообщений. Также пользователи указывают на проблемы с соединением с сервером.

На данный момент официальных комментариев от компании не поступало. Причина сбоя пока не известна.

Ранее Сиб.фм писал о том, что WhatsApp не будут блокировать после внесения Meta* в список экстремистских организаций.

Напомним, Павел Дуров предостерег российских пользователей от использования популярного мессенджера WhatsApp.