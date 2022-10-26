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общество

760 диких животных отстрелят в Новосибирской области из-за вспышки трихинеллеза

Фото 760 диких животных отстрелят в Новосибирской области из-за вспышки трихинеллеза
Фото 760 диких животных отстрелят в Новосибирской области из-за вспышки трихинеллеза

Фото: freepik.com. Автор - vladimircech

В Новосибирской области Минприроды одобрило отстрел 760 диких животных из-за опасной болезни.

Из-за роста заболеваемости трихинеллезом в Новосибирской области проведут отстрел диких животных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.

С помощью самоловов и отстрела Министерство природы планирует избавиться от 76 лисиц, 8 бурых медведей, 178 кабанов, 31 рысь, 18 соболей, 355 барсуков, 10 енотовидных собак, 15 американских норок, 50 лесных куниц, 8 колонков, 5 горностаев и 8 корсаков.

Суммарно новосибирским охотникам нужно добыть 762 особи.

«В случае добычи животных в ходе проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов, ущерб животному миру не наносится, так как такие мероприятия являются правомерными», — сообщили в региональном Минприроды.

Стоит отметить, что на территориях области, где обнаружился трихинеллез, был введён карантин.

27 сентября режим карантина начал действовать в Овчинниковском сельсовете (Коченевский район) и Шипуновском сельсовете (Сузунский район). С 7 октября карантин объявили в Барабинском районе – на территории Новоспасского сельсовета. Регулирование численности диких животных в указанных местах будет продолжаться до 7 октября 2023 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в двух районах под Новосибирском разрешили отстрелить диких животных из-за вспышки трихинеллеза.

Напомним, в Доволенском районе под Новосибирском разрешили отстрелить опасного медведя.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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