Авторизация в интернет-банке по биометрии набирает популярность

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По данным пресс-службы ПАО ВТБ, клиенты воспользовались входом по биометрии в интернет-банк ВТБ Онлайн более 10 млн раз с момента запуска в июне 2022 года, посчитали в банке ВТБ. На сегодняшний день опцию подключили более 800 тысяч пользователей — почти 40% ежемесячной аудитории интернет-банка.

«ВТБ первым на рынке запустил возможность входа в интернет-банк с помощью технологии распознавания лиц или по отпечатку пальца. Это стало большим прорывом и позволило упростить и ускорить процесс авторизации за счет отказа от ввода пароля и СМС-кода. Сегодня биометрию уже подключили почти 40% пользователей интернет-банка. Всего с июня зафиксировано более 10 млн входов, что доказывает абсолютное удобство сервиса. После введенных ограничений мы быстро перестроили свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей максимально удобный и безопасный доступ к их средствам. Сегодня функционал интернет-версии во многом идентичен мобильному приложению, и им ежемесячно пользуются более 2 млн человек», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.