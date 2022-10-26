Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика

Авторизация в интернет-банке по биометрии набирает популярность

Фото Авторизация в интернет-банке по биометрии набирает популярность
Фото Авторизация в интернет-банке по биометрии набирает популярность

Фото: ВТБ

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, клиенты воспользовались входом по биометрии в интернет-банк ВТБ Онлайн более 10 млн раз с момента запуска в июне 2022 года, посчитали в банке ВТБ. На сегодняшний день опцию подключили более 800 тысяч пользователей — почти 40% ежемесячной аудитории интернет-банка.

«ВТБ первым на рынке запустил возможность входа в интернет-банк с помощью технологии распознавания лиц или по отпечатку пальца. Это стало большим прорывом и позволило упростить и ускорить процесс авторизации за счет отказа от ввода пароля и СМС-кода. Сегодня биометрию уже подключили почти 40% пользователей интернет-банка. Всего с июня зафиксировано более 10 млн входов, что доказывает абсолютное удобство сервиса. После введенных ограничений мы быстро перестроили свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей максимально удобный и безопасный доступ к их средствам. Сегодня функционал интернет-версии во многом идентичен мобильному приложению, и им ежемесячно пользуются более 2 млн человек», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

ВТБ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89296
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76774
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27496
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27338
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
20026
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
16733
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14998
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец