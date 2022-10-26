База арендной недвижимости в сибирском Домклик превысила 8 тысяч объектов

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В Домклик для аренды в регионах Сибирского банка размещены более 8 тысяч объектов недвижимости. Из них примерно половина рассчитана на собственников для коммерческого использования в аренду.

Первую строчку по количеству объявлений в разделе «Аренда» занимает Новосибирская область: здесь предлагается к сдаче более 4 тысяч объектов, порядка 60% из них предназначены для коммерческого использования.

Для поиска подходящего объекта важно настроить фильтры на площадке Домклик: город, район, цена, тип недвижимости и т.д. Сервис предлагает также задать радиус поиска – достаточно указать адрес, либо просто нарисовать область поиска прямо на онлайн-карте. В случае, если подходящих объектов не нашлось, достаточно всего лишь сохранить свои параметры поиска, и в случае появления нового объявления, система отправит пользователю уведомление.

Домклик продолжает расширять свой функционал – сегодня здесь можно найти и купить жилье в ипотеку и подобрать подходящий объект для аренды. «Сервис используют не только для поиска жилья в аренду, но и для подбора коммерческой недвижимости. Все объявления по аренде проходят точно такие же процедуры сверки с базами данных Росреестра, как и объявления о продаже недвижимости. Для этого используются в том числе технологии искусственного интеллекта», – рассказал Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.