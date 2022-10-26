Блокировка WhatsApp в России: сколько осталось «зеленому» мессенджеру

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После сбоя в работе популярного «зеленого» мессенджера, пользователи подумали о возможной блокировке приложения, однако Роскомнадзор опроверг такую версию.

25 октября пользователи известного мессенджера WhatsApp* сообщили о перебоях в его работе, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. К 10:30 (по мск) число сообщений о проблемах в работе сервиса в разных странах резко возросло. Например, из Германии их поступило более 183 тыс., из Великобритании — свыше 60 тыс., из Индии — почти 29 тыс., из Индонезии — около 9 тыс., из Франции — почти 8 тыс., из США — около 3,5 тыс.

Пользователи России столкнулись с проблемами при отправке сообщений, например не появлялись две галочки при их доставке и они не становились голубыми при прочтении сообщения адресатом. Проблемы наблюдались как в мобильном приложении, так и веб-версии. Также возникли проблемы непосредственно с подключением к сервису.

После такого массового сбоя многие подумали о том, что приложение скоро будет заблокировано. Однако Роскомнадзор опроверг блокировку работы мессенджера WhatsApp* на территории РФ.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Перебои в работе мессенджера наблюдаются во многих странах», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также отметили, что аналогичные масштабные сбои в работе сервисов наблюдались неоднократно, в том числе в октябре 2021 года и в марте 2022 года.

* WhatsApp входит в группу Мeta — внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора, запрещена на территории РФ.

Ранее Сиб.фм писал о том, что разработчики объяснили, почему мессенджер перестал работать на компьютере. Напомним, что Telegram ввёл новые правила для россиян, а также увеличил скорость передачи данных.

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