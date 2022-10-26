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политика общество

Частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца недели

Фото Частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца недели
Фото Частичная мобилизация в Новосибирской области завершится до конца недели

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области задание по частичной мобилизации будет выполнено до конца недели, сообщил губернатор Андрей Травников.

Частичная мобилизация в Новосибирской области будет завершена до конца октября 2022 года. Такие сроки в ходе прямого эфира "Вести Новосибирск" назвал губернатор Андрей Травников 26 октября.

По словам главы субъекта, частичная мобилизация в стране продолжается до тех пор, пока не будет издан соответствующий указ президента. Однако ряд регионов уже выполнили мобилизационное задание.

"Могу сказать, что мы планируем завершить частичную мобилизацию до конца недели", — подчеркнул губернатор.

Ранее Травников уже сообщал, что план по мобилизации в регионе планируется выполнить до конца октября.

Напомним, в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжаются мероприятия боевой подготовки после отправки эшелонов мобилизованных в зону СВО. В пресс-службе ЦВО уточнили, что мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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