Дорого болеть: как в условиях санкций отечественные продукты для здоровья и красоты стали достойной альтернативой западным

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Руководитель официального Представительства компании МейТан в Новосибирске Евгений Ларин рассказал о производстве и особенностях российских продуктов.

Уход основных зарубежных игроков с рынка БАДов и витаминов освободил нишу для отечественных компаний, львиную долю в линейке которых составляют препараты местного производства и произрастания (природные компоненты). Одна из таких — компания МейТан, которая в числе первых отреагировала на геополитические тенденции и вывела на рынок новые продукты для здоровья.

Топовые продукты для сибиряков

По данным МейТан — производителя БАД и нутрицевтиков, а также других товаров для здоровья, спрос на эту категорию продуктов с начала года вырос более чем на 50%. В топ-5 самых популярных товаров от МейТан входят:

природные успокоительные (мощная альтернатива синтетических антидепрессантов без «побочек»): аюрведические травяные таблетки Neiro Veda снижают уровень стресса и восстанавливают работоспособность после перенесённого ковид, купируют панические атаки без успокоительных средств и антидепрессантов;

средства для поддержки иммунитета: алтайские фитокапсулы “Крепкое Сибирское” — 100% натуральные продукты из экологически чистого сырья, выращенного в уникальном климате Алтая. Ежегодный прирост продаж достигает 94%. В линейке 14 видов фитокапсул: каждая имеет свой уникальный состав и назначение. Самые популярные: «Здоровые сосуды — долгая жизнь», «Свобода движения», «Эмоции под контролем». А также аюрведические травяные таблетки Indo Medica — продукты, созданные доктором аюрведической медицины. Не снимают симптомы, а восстанавливают корректную работу органов и систем. НейроВеда и ФемиВеда — средства, которые на протяжении года бьют рекорды по продажам.

препараты природного происхождения для восстановления после перенесенного коронавируса: инновационные нутрицевтики — жидкие и сухие концентраты напитка быстро восполняют дефицит питательных веществ, поддерживают организм и профилактируют заболевания. Хиты продаж — активатор мозга PRO IQ и витаминный комплекс Daily Vita.

Средства для лечения суставов и опорно-двигательного аппарата: обезболивающие био-стикеры и китайские пластыри — хит продаж; био-стикеры пропитаны раствором из целебных трав, который, соприкасаясь с кожей и нагреваясь, проникает к месту локации боли, облегчает состояние.

Средства производятся на заводах Индии, России, Тайваня, Китая, Израиля по международным стандартам качества и представлены в разной ценовой категории от низко-ценового сегмента до премиума.

По словам руководителя официального Представительства компании МейТан в Новосибирске Евгения Ларина, в МейТан можно выбрать продукт по конкретной проблеме, но по стране производства, форме выпуска и цене.

Проверено временем

Компания МейТан работает на рынке с 2003 года. В России и ещё девяти странах мира открыто около 450 офисов продаж. Мейтан постоянно расширяет ассортиментный портфель. Так, в нынешнем году совместно с сибирскими учёными разработан препарат пробиотик BaSu — борется с патогенными микроорганизмами в кишечнике, восстанавливает природный иммунитет всего за 7 дней, рекомендован в период сезонных инфекций.

Отметим, что в линейке продуктов МейТан есть и уникальные продукты для красоты, к примеру «Таблетка молодости», состоящая из экстрактов стволовых клеток снежного лотоса, кожицы плода лонгана и шелухи гречихи татарской Sova. По словам Евгения Ларина, препарат способен не просто омолодить организм изнутри, но и увеличить длину теломера (особые участки ДНК, отвечающие за старение).

Полная информация о продукции и ценах — на официальном сайте Мейтан www.brn.meitan.ru

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