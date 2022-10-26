Дорого болеть: как в условиях санкций отечественные продукты для здоровья и красоты стали достойной альтернативой западным

Фото: МейТан
Руководитель официального Представительства компании МейТан в Новосибирске Евгений Ларин рассказал о производстве и особенностях российских продуктов.
Уход основных зарубежных игроков с рынка БАДов и витаминов освободил нишу для отечественных компаний, львиную долю в линейке которых составляют препараты местного производства и произрастания (природные компоненты). Одна из таких — компания МейТан, которая в числе первых отреагировала на геополитические тенденции и вывела на рынок новые продукты для здоровья.
Топовые продукты для сибиряков
По данным МейТан — производителя БАД и нутрицевтиков, а также других товаров для здоровья, спрос на эту категорию продуктов с начала года вырос более чем на 50%. В топ-5 самых популярных товаров от МейТан входят:
Средства производятся на заводах Индии, России, Тайваня, Китая, Израиля по международным стандартам качества и представлены в разной ценовой категории от низко-ценового сегмента до премиума.
По словам руководителя официального Представительства компании МейТан в Новосибирске Евгения Ларина, в МейТан можно выбрать продукт по конкретной проблеме, но по стране производства, форме выпуска и цене.
Проверено временем
Компания МейТан работает на рынке с 2003 года. В России и ещё девяти странах мира открыто около 450 офисов продаж. Мейтан постоянно расширяет ассортиментный портфель. Так, в нынешнем году совместно с сибирскими учёными разработан препарат пробиотик BaSu — борется с патогенными микроорганизмами в кишечнике, восстанавливает природный иммунитет всего за 7 дней, рекомендован в период сезонных инфекций.
Отметим, что в линейке продуктов МейТан есть и уникальные продукты для красоты, к примеру «Таблетка молодости», состоящая из экстрактов стволовых клеток снежного лотоса, кожицы плода лонгана и шелухи гречихи татарской Sova. По словам Евгения Ларина, препарат способен не просто омолодить организм изнутри, но и увеличить длину теломера (особые участки ДНК, отвечающие за старение).
Полная информация о продукции и ценах — на официальном сайте Мейтан www.brn.meitan.ru
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